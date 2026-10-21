Předplatitelé iDNES Premium mají nový podcast NA DUŠI v rámci exkluzivní spolupráce k dispozici zdarma.
„Já se opravdu poprvé v životě sesypal jako pytel brambor. Nervový zhroucení úplný... Nikdy v životě jsem to neměl,“ přiznává herec Daniel Krejčík v podcastu NA DUŠI Martina Moravce.
Loňský rok pro něj znamenal mimořádně těžkou životní zkoušku. Zpětně ale říká, že mu pomohla pochopit vlastní hranice. „Myslím si, že to pro mě bylo strašně důležitý, že jsem si určil nějaký vlastní hranice toho, co vydržím a co už nevydržím.“ Přestal podle svých slov o sobě uvažovat jako o člověku s nekonečnou silou nebo naopak nekonečnou křehkostí.
„Trvalo mi nějakou dobu si říct, že jsem v pořádku a že jsem prostě měl třeba jenom v něčem smůlu.“