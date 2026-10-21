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Krejčík o sebevědomí a těžkém období: Zhroutil jsem se, dnes mám své hranice

Martin Moravec
Herec Daniel Krejčík se poprvé v životě nervově zhroutil. Těžké období ho přimělo pochybovat o sobě i o vlastních kvalitách. V podcastu NA DUŠI popisuje, jak se učil znovu přijmout sám sebe. Psycholožka Helena Sováková vysvětluje, proč ztrácíme sebevědomí, jak nás ovlivňuje dětství a co s tím můžeme dělat.

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„Já se opravdu poprvé v životě sesypal jako pytel brambor. Nervový zhroucení úplný... Nikdy v životě jsem to neměl,“ přiznává herec Daniel Krejčík v podcastu NA DUŠI Martina Moravce.

Loňský rok pro něj znamenal mimořádně těžkou životní zkoušku. Zpětně ale říká, že mu pomohla pochopit vlastní hranice. „Myslím si, že to pro mě bylo strašně důležitý, že jsem si určil nějaký vlastní hranice toho, co vydržím a co už nevydržím.“ Přestal podle svých slov o sobě uvažovat jako o člověku s nekonečnou silou nebo naopak nekonečnou křehkostí.

„Trvalo mi nějakou dobu si říct, že jsem v pořádku a že jsem prostě měl třeba jenom v něčem smůlu.“

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