OBRAZEM: Celebrity, kterým manželství vydrželo jen krátce

Manželství je pro někoho posvátné a je na celý život. Proto si vstup do něj mnozí hodně rozmýšlejí. Některé slavné osobnosti si se vztahy ale hlavu příliš nelámou. Když do toho praštily slavné tváře, stalo se, že svazek trval i pár hodin. Podívejte se do galerie, komu manželství moc dlouho nevydrželo.