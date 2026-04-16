Krátká a originální narozeninová přání. Jak potěšit své blízké

Natálie Brabcová
  4:00
Narozeniny jsou ideální příležitostí, jak dát někomu najevo, že vám na něm záleží. Ať už plánujete klasickou pohlednici, rychlou SMS nebo zprávu přes sociální sítě, máme pro vás inspiraci. 40 krátkých textů, které potěší muže, ženy, děti i kamarády, aniž by působily nudně.

Oslavenkyně u narozeninového dortu: Symbol dne, kdy má smysl obdarovat láskou, úsměvem a pěkným narozeninovým přáním. | foto: Profimedia.cz

Obsah

Narozeniny nejsou žádný moderní výmysl. Už ve starověkém Římě je slavili hlavně lidé z vyšších vrstev, nechyběly hostiny ani přání zdraví a štěstí. Ve středověku ale tato tradice ustoupila, protože ji křesťanství vnímalo jako pohanský zvyk. Mezi běžné lidi se narozeniny rozšířily až v novověku. Dnes jsou především příležitostí, jak dát blízkým najevo, že nám na nich záleží.

Krátké přání k narozeninám (SMS)

  • Krásné narozeniny! Užij si den naplno a nezapomeň, jak výjimečný člověk jsi. 🎁❤️
  • Ze srdce ti přeji krásné narozeniny, spoustu zdraví a štěstí nejen dnes, ale každý den. 💐
  • Všechno nejlepší k narozeninám! Ať je tvůj den plný radosti, smíchu a těch, které máš nejraději.🎉
  • Všechno nejlepší! Dnešek patří jen tobě – užij si ho naplno. ❤️
  • Dnes slaví někdo naprosto výjimečný – ty! Nikdy nezapomeň, jak moc toho dokážeš. 🎉
  • K narozeninám ti přeji hlavně zdraví, pohodu a radost z každého dne. Děkuji, že jsi tu pro mě.

Přání k narozeninám pro muže

  • K významnému životnímu jubileu přeji hodně pevného zdraví, štěstí a vše dobré.
  • K narozeninám ti přeji mnoho šťastných chvil, úspěchů a spoustu zábavy. Ať je tvůj den nezapomenutelný!
  • Léta jako voda běží, proto zůstaň stále svěží. Smích ať pokrývá Tvůj ret, a to nejmíň do sta let. Krásné narozeniny.
  • Ať každý nový den přináší dobrodružství, úsměvy a lidi, se kterými stojí za to sdílet chvíle.
  • Přeji ti rok plný síly, smíchu a malých vítězství, která zaručeně stojí za oslavu.

Přání k narozeninám pro ženu

  • Přeji ti, aby tě každý den překvapil něčím, co ti připomene, jak úžasná opravdu jsi.
  • Přeji ti narozeniny plné radosti a uvědomění si, jak výjimečná a inspirativní osoba jsi.
  • Tvoje přítomnost mění svět k lepšímu. Nezapomeň, jak důležitá jsi pro nás všechny. Všechno nejlepší!
  • K narozeninám ti přeji jen to nejkrásnější, protože ty jsi to nejkrásnější, co mě v životě potkalo.
  • Děkuji, že jsi mě vždy podržela, poradila a vyslechla. Všechno nejlepší k narozeninám!

Vtipná přání k narozeninám

  • K tvým dnešním narozeninám mám pro tebe jednu radu. Směj se, dokud máš zuby!
  • Každý někdy slaví narozeniny, takže jsme všichni na stejné lodi. Akorát někteří z nás jsou na palubě trochu déle… Veselé narozeniny!
  • Až si z tebe bude někdo utahovat, že jsi starý, drž hlavu zpříma... Ať ti nejsou vidět vrásky na krku!
  • Víš, jak poznáš, že na tebe jde stáří? Že svíčky na dortu stojí víc než samotný dort. Všechno nejlepší!
  • Oslav svoje narozeniny jako křeček: Spi celý den, oslavuj celou noc a pak si sežeň někoho, kdo po Tobě uklidí!
  • Nevíš náhodou o nějaké slavné a významné osobě, která má dnes narozeniny? Já taky ne, tak popřeju všechno nejlepší aspoň tobě!

Přání k narozeninám pro kamaráda

  • Všechno nejlepší, kámo! Ať se ti daří ve všem, na co sáhneš – a hlavně ať máš kolem sebe ty správné lidi.
  • Gratuluju, další rok za tebou! Ať je tenhle ještě lepší – úspěšnější, klidnější a hlavně tvůj.
  • Všechno nejlepší! Ať tě baví život, lidi kolem tebe i ty sám sebe. Protože o tom to je.
  • K Tvým dnešním narozeninám mám jen jedno velké přání: Zůstaň, jaký jsi, protože jsi skvělý! Všechno nejlepší k narozeninám!
  • K narozeninám ti přeju hlavně klid, zdraví a pár dobrých plánů, co vyjdou líp, než čekáš.

Přání k narozeninám pro kamarádku

  • Jsi skvělá taková, jaká jsi. Nech svět, ať se ti přizpůsobí – ne naopak. Všechno nej!
  • K narozeninám ti přeju: Klidné ráno, krásné večery a mezitím život podle vlastních pravidel.
  • Když si nemůžeme připít vínem, pomůžeme si aspoň rýmem: Úsměv na tváři, pohodu na duši, štěstí a lásky v životě až po uši! Všechno nejlepší!
  • Všechno nejlepší! Ať víš, kdy zpomalit, kdy přidat a kdy to prostě vypnout a jít na víno.
  • Všechno nejlepší k narozeninám! Ať je tvůj den plný radosti, smíchu a těch, které máš nejraději. Děkuji za to, že jsi.

Přání k narozeninám pro děti

  • Všechno nejlepší, šikulko! Ať je každý tvůj den stejně veselý jako tvůj smích a plný dobrodružství.
  • Přeji ti hromadu dárků, dortu a zábavy! Užij si svůj den naplno, protože dneska jsi hvězda ty.
  • Už nejsi žádný mrňousek, zase jsi větší o kousek, na dortu máš svíček pár, tak to oslav jako král.
  • Přeji ti dort s extra šlehačkou a den, na který se nezapomíná. Hodně štěstí a úsměvů!
  • Je to tady, je to tu. Uspořádej oslavu. Pozvi všechny kamarády, co tě mají hodně rádi. Ať si tento dnešní den, všichni spolu užijem. Všechno nejlepší.
  • Kdopak to tu dneska slaví? Komu popřát štěstí, zdraví? Jasná zpráva jsi to ty, hurá na ty dobroty!

Rýmovaná přání k narozeninám

Než sfoukneš na dortu svíčky,
slov pár smotám do kytičky,
štěstí a zdraví, občas líná chvíle,
kdy člověk povolí si knoflík u košile,
radost, lásku, úspěch a vlídné pousmání,
tak krásné narozky, pusa, konec blahopřání.

Hodně zdraví, neboť je vzácné.
Hodně štěstí, neboť je krásné.
Hodně lásky, neboť je ji málo.
Hodně všeho, co by za to stálo.

Ať štěstí z tvých očí září.
Ať se ti vždy ve všem daří.
Ať ti na tváři kvete stále mladost,
ať v srdci máš samou radost.
Ať smích ti slunce přináší,
a vítr smutek odnáší.

Originální přání k narozeninám: Jak na vlastní text

Chcete napsat něco osobního a ne jen všechno nejlepší? Nemusí to být složité.

Připomeňte společný zážitek – vzpomínka na něco, co jste spolu prožili, dodá přání osobní nádech. Příklad: Pamatuješ na tu naši dovolenou? Tak přesně takový rok ti přeju!

Buďte konkrétní – místo obecného hodně štěstí napište, co konkrétně dané osobě přejete. Třeba nové příležitosti, pracovní úspěchy nebo možnost více cestovat.

Krátká, silná věta někdy stačí – originální přání nemusí být dlouhé. Stačí jedna upřímná věta. Příklad: Ať je tvůj další rok plný okamžiků, na které budeš rád vzpomínat.

Nebojte se drobného humoru nebo osobní narážky – pokud víte, že oslavenec ocení nadsázku.

Personalizujte – přidejte něco svého. Třeba podpis, krátké oslovení nebo emotikon. Takové drobnosti přání oživí, aniž by působilo kýčovitě.

