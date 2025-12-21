Cílevědomý a tvrdý Kozoroh. Princezna Kate či Kevin Costner z pohledu hvězd

Milan Gelnar
Kozoroh je cílevědomý, houževnatý a tvrdý. Jde si pomalu, ale jistě za svým. Jak toto zarputilé znamení ovlivňuje životy a kariéry známých osobností, které se v něm narodily? Nahlédněte do astrologických příběhů slavných Kozorohů Kevina Costnera, Jakuba Vágnera, princezny Kate a Taťány Kuchařové, jak je pro nás popsal astrolog Milan Gelnar.
Ilustrační snímek

Vládcem znamení Kozoroha je Saturn, který je astrology vnímán jako přísný, ale spravedlivý učitel, jenž nás podrobuje zkouškám, vyžaduje řád a disciplínu, ale žádné velké odměny nedává. A to je přesný popis tohoto znamení, které je kombinací vnějšího živlu Země a vnitřního znamení Ohně.

Právě toto spojení živlů vysvětluje schopnost Kozorohů vydávat energii tam, kde z toho bude nějaký měřitelný či hmatatelný výsledek. Země jim dává ukotvenost, pragmatičnost a smysl pro realitu, Oheň zase životaschopnost, akčnost a dynamiku.

Mrazivý Kozoroh, ironický Vodnář. Šest znamení, která mívají v hádkách navrch

Oba živly dohromady pak naznačují skvělou schopnost orientovat se na úspěch – Kozorozi jsou totiž málokdy neúspěšní. Bývá to jen stav, kdy případný problém analyzují a následně se znova pustí do díla.

Kozorozi jsou vnímáni jako lidé praktičtí, pragmatičtí a orientovaní především na hmotu – tedy na vše co se dá vidět, změřit, osahat, prostě vnímat všemi smysly. Ve svém konání jsou velmi cílevědomí, houževnatí, mají jasnou vizi toho, co chtějí, a za tím si pomalu, ale jistě jdou.

Přestože jsou okolím vnímáni jako pomalí, obvykle ke svým cílům dojdou rychleji, než ostatní. Je to dáno jejich houževnatostí, tvrdostí a ochotou dodržovat řád a disciplínu, a to i za cenu osobního nepohodlí a značného výdeje energie.

Kladné vlastnosti znamení Kozoroha

  • odpovědnost
  • vyzrálost
  • stabilita
  • houževnatost
  • spolehlivost
  • vytrvalost
  • loajalita
  • pracovitost
  • manuální zručnost

Typickými znaky Kozorohů jsou odpovědnost, vyzrálost a předvídatelnost. Obvykle vypadají starší než jejich vrstevníci a často nepůsobí zrovna zábavně, spíše naopak. Na veselé aktivity většinou pohlížejí jako na trestuhodnou ztrátu času.

Charakteristická je pro ně touha se hmotně zabezpečit. Často bývají svým okolím vnímáni jako „škrti“, těžce se totiž loučí se svými tvrdě vydělanými finančními prostředky. Ve výzkumech se ostatně Kozorozi projevují jako nejlakotnější znamení ze všech.

Lidé narození v tomto znamení si toho jsou sice vědomi, ale považují svůj přístup za správný a stojí si za ním. Neustále přemýšlí nad tím, jaké postupy zvolit, aby dosáhli toho, co si přejí. Kozorozi nejsou moc vidět. Netouží po slávě. Bývají spíše v pozadí a projevují se jako zodpovědní dříči, kteří neuhnou před žádným problémem.

Pokud jsou přesvědčeni, že mají pravdu, nic jim nezabrání ji ostatním sdělit. K případným problémům se staví čelem. Není v jejich přirozenosti před něčím uhýbat nebo utíkat. Dovedou být až překvapivě tvrdí.

Horoskopy

Důležitým prvkem jejich života je hmotné zabezpečení, a to už odmalička. Kromě své připoutanosti ke hmotě jsou také známí svou neochotou platit za něco, co podle nich nemá odpovídající hodnotu. Utrácet třeba za informace, jim připadá jako čirá zvrhlost nebo vyhazování peněz.

Neradi lžou, snaží se tomu vždycky vyhnout. Když už zalžou, tak z nutnosti – pokud se snaží někoho ochránit, vyhnout se konfliktu nebo potřebují ochránit své soukromí a hranice.

Záporné stránky Kozoroha

  • citový chlad
  • suchopárnost
  • sklony k diktátorství
  • nezábavnost
  • nesmiřitelnost
  • tvrdost a přísnost
  • odměřenost
  • uzavřenost
  • pesimismus
  • přehnaná šetrnost
  • sobectví

Kozorozi nemívají moc přátel. Pokud ano, pak to jsou přátelé na celý život. Jsou velmi pracovití a často mají práci za jediný smysl svého života. V práci se nikdy nevzdávají. Jdou ale krok za krokem. Neriskují. Závazky berou velmi vážně. Vždy chtějí něco dokázat a pro práci dokážou obětovat svůj osobní život.

V milostných záležitostech se Kozorozi vyznačují opatrností a loajalitou. Do vztahů nejdou nikdy po hlavě. Nejdříve důvěra a teprve pak něco dalšího. Snadno mohou vzbuzovat pocit nezájmu o sex. Opak je ale pravdou. Když se uvolní, dokážou být překvapivě jemní. V sexu umí být vytrvalí, vášniví pozorní a oddaní. Co ale moc nepředvádí, jsou emoce. Mohou proto působit chladně a neproniknutelně. Vztahy mají raději dlouhodobé a stabilní.

Jak znamení Kozoroha, ve kterém se narodili, formovalo slavného herce, známého rybáře, členku britské královské rodiny či modelku a bývalou Miss World?



