Na Vánoce i v lednu si Býci užijí sex, Střelci optimismu. Co ostatní znamení?

Živel Země dává Kozorohům stabilitu, pragmatičnost, smysl pro realitu, orientaci na hmotu a hmotné statky, oheň pak životaschopnost, akčnost a dynamiku. Mířit k cíli a úspěchu, to vyžaduje trpělivou ctižádostivost, starostlivost a neustálé úsilí šplhat výš.

Žena Kozoroh

Je spořádaná, vyznává řád a plánování, skrytě vášnivá, sex ji moc zajímá, ale vše chce mít pod kontrolou, včetně vášní. Je odolná a extrémně věrná; na oplátku chce cítit, že je žádaná a milována. Díky svému naturelu přitahuje slabochy, respektuje úspěšné a obdivuje autority. Muž Kozoroh

Je zodpovědný, pracovitý, má sklony k přísnosti, líbí se mu doma, bývá věrný, má tendenci být vlastněn, má sklony navazovat partnerství s mnohem mladšími, ještě naivními a nezkušenými dívkami. Je orientován na cíl, je ctižádostivý, praktický a odhodlaný. Miluje peníze.

Kozorozi jsou ochotni vynaložit hodně energie, aby dosáhli toho, co chtějí. Mají utkvělou představu, že vše je na prodej. Záleží jen na výši částky, kterou nabídnou. To, že se jim jejich obchody daří, že si s každou koupenou duší potvrzují, že vše je na prodej, je přivádí k ještě většímu napojení na hmotu.



Lidé narození ve znamení Kozoroha mají smysl pro odpovědnost, jsou vážní, vyzrálí, praktičtí, systematičtí, stálí, pracovití, ctižádostiví, cílevědomí, důkladní, logičtí, spořiví, vynikají skvělou pracovní morálkou, přesností i loajalitou. Jsou vytrvalí, manuálně zruční a dotahují věci do konce.

Jejich slabinou je citový chlad, sobectví, určitá strnulost až odříkání, suchopárnost, lakomost, přísnost až nesmiřitelnost, sklony k diktátorství, ale i k melancholii a přehnaná opatrnost.

Ve vztazích mohou Kozorozi dobře fungovat ve spojení se zemskými nebo vodními znameními, jako jsou Panny, Býci, Štíři, Raci. Problematické budou vztahy s Rybami, Lvy, Střelci. S ostatními se spíše budou tolerovat.



Berani

Jak to tak vypadá, vše budete prožívat velmi emotivně. Na štěstí se v tomto období moc nespoléhejte. Raději dodržujte pravidla a zbytečně si věci nekomplikujte. Jinak se můžete těšit na docela příjemné období. Myslet vám to bude náramně a inspirace se budou jenom hrnout. Nebudete mít daleko od myšlenek k činům.



Zdraví: vaše zdraví by mělo být stabilizované. Hvězdy nenaznačují žádné potíže. Dá se tak soudit, že byste měli být zdravotně celkem v pohodě a pokud si sami nezpůsobíte nějaké komplikace, měli byste na tom být dobře.

Vztahy: pro oblast vztahů budou podmínky poněkud komplikované. Častěji se můžete dostávat do situací, kdy buď vy, nebo vaši partneři poruší dohody nebo jedna ze stran nedodrží to, co bylo ujednáno či zvykem.