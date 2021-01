Nepřežívejte, žijte. Pět tipů, jak přemoci psychické démony ve své hlavě

Vsaďte na malé rituály

I v takto nelehkém čase je třeba vytížit svou mysl, dělat to, co máme rádi. „Nezapomínejte na vlastní řád. Každodenní malé rituály se stávají našimi opěrnými body, ať je to cokoliv. Probouzení a vstávání ve stejný čas, procházka, cvičení, pravidelné zdravé jídlo, meditace, koukání na prima film, poslouchání oblíbené hudby, čtení knihy, dostatek spánku a přísun vitaminů,“ radí Eft-terapeutka Anna Pašková. „Určitě také udržujte kontakt s blízkými lidmi, občas jim zavolejte, když už je prozatím nemůžete navštívit. To vše nás posiluje.“



Přišla jste o místo, nemůžete kvůli vládnímu opatření chodit do práce, přesto neklesejte na duchu. Najděte si činnost, která vás bude vnitřně naplňovat a která vás bude těšit. Můžete začít malovat, vytřídit stávající šatník, přestavět domov, osvojit si umění moderního drhání, plést, háčkovat. Možností je spousta.