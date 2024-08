Konflikt může být také cestou ke změně, říká mediátorka Lucie Lamačová

Mediace je způsob smírného řešení sporů pomocí nezávislé osoby. Jak vy sama vnímáte svoji roli?

Pomáhám lidem ve vyhrocených životních situacích s komunikací a řešením, které by je mělo ve sporu posunout směrem ke smíru či dohodě. Mediátora vnímám jako specialistu na komunikaci a vyjednávání.

Vaším hlavním úkolem je tedy spory vykomunikovat?

Zní to tak prostě – komunikace. Ale v případě rodinných mediací jde kolikrát o letité, hluboce zakořeněné neshody. Pár se rozvádí třeba po více než dvaceti letech. Partneři spolu roky bojují, bývají už často – jak se říká – na kordy. Přijdou, někdy se ani nepozdraví. Nemůžou spolu mluvit, nemůžou si přijít na jméno a bohužel se často velmi nevybíravě chovají k sobě navzájem i před dítětem. Tomu je ale třeba teprve pět let a oni jako rodiče spolu budou muset poměrně intenzivně komunikovat ještě dalších patnáct dvacet let. A díky mediaci je možné i mezi takto znesvářenými stranami udržet vztahy minimálně na korektní úrovni.