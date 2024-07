Zvířata mě nevidí ráda, můj příjezd poznají už podle auta, líčí veterinářka

Profese veterináře musí být plná emocí. Dokážete se odstřihnout od příběhů s neveselým koncem?

Je to těžké. Léčíme zvířata, prožíváme s nimi jejich trápení a do toho jsme v kontaktu s majiteli, kteří jsou na svých zvířatech mnohdy dost závislí. Toto emoční propojení hodně zatěžuje. A je to i důvod, proč jde o jedno z povolání, které má největší počet sebevražd na celém světě. Jen v Česku spáchají ročně sebevraždu jeden až dva kolegové. Bohužel.

Když vyjdete ze školy, máte představu, že musíte za každou cenu všechny zachránit. A velmi rychle se dostanete do stavu, kdy máte pocit, že jste jediný, kdo může zvířeti pomoct, jinak umře nebo se bude trápit. Je nás málo a práce pořád přibývá. Já aspoň ze začátku nebyla nikdy schopna říct ne. V tomto módu jsem vydržela osm let a dospěla jsem do stadia, kdy jsem při jízdě autem přemýšlela, jestli to vezmu do zdi, nebo do stromu.