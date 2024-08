Nebojte se být vidět a prodat to, co umíte, radí moderátor Petr Vojnar

Jsem trémistka a při představě veřejného vystoupení se opotím hrůzou. Existují triky, jak to překonat?

Vystupovat před větším publikem není lidem příjemné, a proto to nedělají. A když už musejí, bojí se toho. Jednoduché triky, jak si s tím poradit, neexistují. Člověk musí něco pochopit, osvojit si tyto dovednosti a rozvíjet je. Samozřejmě za mnou chodí hodně lidí s tím, že se potýkají s trémou a chtějí se jí zbavit. Je ovšem fakt, že se jí úplně zbavit většinou nejde a ani to není vhodné. V případě veřejného vystupování totiž platí totéž jako u jakéhokoli jiného výkonu: Pokud člověk necítí sebemenší záchvěv trémy, hrozí, že ztratí soudnost, kontrolu a přestane se při výkonu hlídat. Takže být lehce nervózní a cítit adrenalin je pro veřejné vystoupení vlastně skvělá věc.

Řada lidí dá raději přednost svému průměrnému klídku, než aby se pustila do něčeho velkého, protože to s sebou nese riziko, že to může přinášet i nepříjemné věci.