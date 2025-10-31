Odpojeno, diagnóza sociální únava. Co dělat, když máme lidí po krk?

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Martina Procházková
Jsou dny, kdy společností korzujeme s jistotou diplomatů, nadšeně přijímáme pozvání na kafíčka a těšíme se na každou plánovanou oslavu. A pak jsou dny, kdy nás složí i věta: „Jak se máš?“ Odkud se bere sociální únava? Kdy je zdravé odpojit se, zašít se do svého doupěte a načerpat síly a kdy už si naše absence mezi lidmi říká o diagnózu?

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Známe to všichni, introverti i extroverti. Každý z nás už si prošel obdobím, kdy se potřeboval stáhnout domů a každý kontakt s okolím pro něj byl nepříjemný až bolestný. Jediným přáním, které nám běželo v hlavě, bylo: zklidnit se, ztišit, zašít se doma pod deku a několik dní z doupěte nevylézat.

Zkrátka vybito. Veškerá energie pro společenský život byla vyčerpána. Přišla sociální únava. Není to nový trendy termín, je to signál našeho mozku i těla, že jsme si naložili až příliš a že je třeba dočerpat.

Nemusí přicházet jen z „toxického okolí“, ale ozývá se také v přítomnosti lidí, které jinak rádi vyhledáváme.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Mikina i úchvatné róby. Státní vyznamenání ve znamení módních vzletů a úletů

Osmadvacátého října se již tradičně uskuteční předávání státních vyznamenání. Ačkoliv se jedná o jednu z nejslavnostnějších událostí roku, oděv hostů tomu mnohokrát neodpovídá. Podívejte se na to...

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Holistická péče: když pečujete o krásné tělo, ale i mysl

Péče o krásu už dávno nestojí jen na krémech a make-upu. Stále více žen i mužů hledá cestu, jak vypadat dobře a zároveň se tak i cítit. Celostní přístup vychází z myšlenky, že zdravá, zářivá pleť je...

31. října 2025

Nemoci, které nás nejčastěji trápí ve stáří. Tyto příznaky vás mohou varovat

S přibývajícím věkem se často objevují onemocnění, která mladší lidé tolik neznají. Některým se dá předcházet, jiným bohužel tolik ne. Vždy ale pomůže zjistit diagnózu včas. Jaké nemoci hrozí a jak...

31. října 2025

Odpojeno, diagnóza sociální únava. Co dělat, když máme lidí po krk?

Premium

Jsou dny, kdy společností korzujeme s jistotou diplomatů, nadšeně přijímáme pozvání na kafíčka a těšíme se na každou plánovanou oslavu. A pak jsou dny, kdy nás složí i věta: „Jak se máš?“ Odkud se...

31. října 2025

KVÍZ: Jak dobře znáte halloweenské a dušičkové tradice?

Dýně, strašidelné kostýmy, malí koledníci, a hlavně neskutečné množství dekorací a v Americe také sladkostí – to je Halloween, svátek, který se k nám přistěhoval teprve nedávno, a přesto má dlouhou...

vydáno 31. října 2025

Vafle se třemi druhy sýra

Vafle se třemi druhy sýra
Recept

Střední

30 min

Udělejte si pro změnu vafle naslano.

Pavouci, myši, čarodějnice. Recepty na halloweenskou party nejen pro děti

Je tu období oblíbených halloweenských večírků, jež milují zejména děti, které tolik baví se bát. Až budete takovou party pořádat pro své potomky a jejich kamarády, připravte jim kromě strašidelné...

30. října 2025  13:50

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

30. října 2025  11:29

Příběh diamantu Srdce oceánu. Existovaly rovnou dva, jeden plul na Titaniku

Stařenka leze na zábradlí výzkumného plavidla, při vzpomínkách na prožitý románek na Titaniku pak vhodí nádherný šperk zvaný Srdce oceánu do vodních hlubin. Tak si už od premiéry velkofilmu Titanic...

30. října 2025  8:43

Slavné ženy, které si nechaly odstranit tuk z obličeje

Trápí vás tuk v oblasti obličeje? Nejste samy! I slavné ženy nemohly vystát tukový polštář pod lícní kostí ve střední části tváře, který přispívá k baculatějšímu vzhledu obličeje. Bukální tuk se dá...

30. října 2025  8:18

Pojďte s barvou ven. Chmurné podzimní dny rozzáříte barevnými outfity

I když počasí není vždycky nejvlídnější, doma přece sedět nebudeme. Jde jen o to, správně se obléknout. A dodat tomu trochu barev.

30. října 2025

Na čáry života. Kosmetika proti vráskám vám umí vrátit mládí

Dobře víme, že čára života je hlavní rýha na dlani, která má symbolizovat vitalitu, zdraví, odolnost i důležité životní události a změny. A nejsou vlastně vrásky také takovými čarami, které odrážejí...

30. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.