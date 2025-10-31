Známe to všichni, introverti i extroverti. Každý z nás už si prošel obdobím, kdy se potřeboval stáhnout domů a každý kontakt s okolím pro něj byl nepříjemný až bolestný. Jediným přáním, které nám běželo v hlavě, bylo: zklidnit se, ztišit, zašít se doma pod deku a několik dní z doupěte nevylézat.
Zkrátka vybito. Veškerá energie pro společenský život byla vyčerpána. Přišla sociální únava. Není to nový trendy termín, je to signál našeho mozku i těla, že jsme si naložili až příliš a že je třeba dočerpat.
Nemusí přicházet jen z „toxického okolí“, ale ozývá se také v přítomnosti lidí, které jinak rádi vyhledáváme.