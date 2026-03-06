Jako do dubu?
Možná si říkáte, že ve vašem vztahu je každá snaha marná, protože partner zásadně vypíná, jakmile otevřete ústa. Úplně na začátku si proto pojďme říct, že nejde ani tak o to donutit druhého, aby vás poslouchal, ale vytvořit takové podmínky, aby se mu do toho vůbec chtělo.
Je dobré si uvědomit, že nedostatek pozornosti partnera často není ani tak o nedostatku lásky, jako spíše o špatné komunikační strategii. Velkou roli také může hrát stres nebo jiné negativní vlivy.
Mnoho lidí navíc poslouchá jen naoko, protože se chce vyhnout konfrontaci nebo obvinění z nezájmu. Pokud si ale chcete s partnerem povídat, ne mu valit šrouby do hlavy, je třeba osvojit si techniky, které promění pasivní naslouchání v aktivní rozhovor.
Jak na to?