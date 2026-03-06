Lásko, slyšíš mě? Pět jednoduchých kroků k lepší komunikaci ve vztahu

Autor:
Na tom, že dobrá komunikace je klíčem k pohodovému soužití, se shodnou odborníci i sami partneři. Ne vždy se ale podaří najít všeobecnou shodu na tom, jak by měla vypadat. Máme pro vás pět jednoduchých a snadno aplikovatelných kroků, které vám možná pomohou zachránit manželství.
Část 1/6
Ilustrační snímek

Jako do dubu?

Možná si říkáte, že ve vašem vztahu je každá snaha marná, protože partner zásadně vypíná, jakmile otevřete ústa. Úplně na začátku si proto pojďme říct, že nejde ani tak o to donutit druhého, aby vás poslouchal, ale vytvořit takové podmínky, aby se mu do toho vůbec chtělo.

Je dobré si uvědomit, že nedostatek pozornosti partnera často není ani tak o nedostatku lásky, jako spíše o špatné komunikační strategii. Velkou roli také může hrát stres nebo jiné negativní vlivy.

Má, nebo nemá váš vztah budoucnost? Sledujte, jak s vámi partner mluví

Mnoho lidí navíc poslouchá jen naoko, protože se chce vyhnout konfrontaci nebo obvinění z nezájmu. Pokud si ale chcete s partnerem povídat, ne mu valit šrouby do hlavy, je třeba osvojit si techniky, které promění pasivní naslouchání v aktivní rozhovor.

Jak na to?



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Zvládli byste přijímačky z češtiny? Otestujte si znalost přísloví

ilustrační snímek

Znáte opravdu všechna česká přísloví? Tento kvíz vás prověří nejen v nejznámějších rčeních, ale také v těch, která v minulých letech při přijímacích zkouškách z českého jazyka dokázala zaskočit i...

Na place hráli sourozence, v reálném životě přeskočila jiskra a tvořili pár

Před kamerou jako sourozenci, v reálném životě pak milenci.

Několik měsíců si slavní herci a herečky byli na place tak blízcí, až mezi nimi přeskočila jiskra a dali se dohromady. A to přitom před kamerou ztvárnili role sourozenců. Podívejte se do naší...

Slavní v boji s obezitou: Kdo dokázal zhubnout a proč?

Hvězdy, které zatočily s obezitou.

Svět si připomíná den obezity, připomeňte si s námi v naší galerii slavné hvězdy, které se obezity zbavily. Ať už dietami, zdravým životním stylem, injekcemi na hubnutí či operací žaludku. Mnoho...

Lékař varuje, co nemít doma, pokud se chcete vyhnout rakovině

Amit Garg

Armit Garg je lékařem, který se v USA věnuje především oboru hematologie a onkologie. Je také velmi aktivní na sociálních sítích a sledujícím dává rady ohledně zdraví. A varuje je i před věcmi, které...

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

Přeplněné russian lips už naštěstí ustupují, říká o trendech v plastice lékařka

Hostem podcastu NA KAFI byla lékařka plastické chirurgie z Perfect Clnic...

Omlazování intimních partií, zpevnění povislých částí těla po hubnoucích kúrách a jemné úpravy obličeje, které mají vypadat přirozeně. To jsou nejnovější trendy v plastické chirurgii podle...

6. března 2026

Jarní detox jako restart těla i duše. Pomůže svalům, lymfě i psychice

Detoxikace je proces, při kterém se tělo zbavuje škodlivých látek, které se v...

Po zimě je naše tělo zanesené toxiny. V chladných měsících míváme totiž méně pohybu na čerstvém vzduchu a obvykle se zhorší i stravovací návyky. Jak to změnit?

6. března 2026

Čerpejte sílu podle ájurvédy. Záleží, jaký typ energie jste

O dýchací cvičení je stále větší zájem. I proto začíná jejich možnosti věda...

Ájurvéda (āyus = život a veda = znalost), tedy něco jako věda o životě, je více než šest tisíc let staré léčebné umění z Indie. Pomůže vám načerpat novou energii a vnést větší vyrovnanost do...

6. března 2026

Stíny, hlasy a doteky, které nejsou skutečné. Co jsou pseudohalucinace?

Ilustrační fotografie

Vidět nebo slyšet věci, které ve skutečnosti neexistují, a přitom si to uvědomovat? Může jít o takzvané pseudohalucinace, které postihují překvapivě mnoho lidí. Kdy jsou neškodné a kdy už byste měli...

6. března 2026

Lásko, slyšíš mě? Pět jednoduchých kroků k lepší komunikaci ve vztahu

Ilustrační snímek

Na tom, že dobrá komunikace je klíčem k pohodovému soužití, se shodnou odborníci i sami partneři. Ne vždy se ale podaří najít všeobecnou shodu na tom, jak by měla vypadat. Máme pro vás pět...

6. března 2026

Selhání ledvin jako hrozba budoucnosti. Co říkají odborníci?

Ilustrační fotografie

Chronické selhání ledvin se může do roku 2040 stát pátou nejčastější příčinou úmrtí. Jak tomu zabránit? O tom budou na tiskové konferenci ke Světovému dni ledvin hovořit přední čeští odborníci. Přímý...

5. března 2026

Slavní, kteří byli usvědčeni z nevěry

Slavní, na které praskla nevěra.

Nevěra zabolí hlavně ty, kteří byli podváděni. Ale pak zabolí také ty, co podváděli. Obzvlášť, když jsou to veřejně známé osobnosti, na které nevěra praskla. Podívejte se do naší galerie, o kom se už...

5. března 2026  8:32

Zázračné léky na hubnutí pomohou. Máte je chtít, nebo za to nestojí?

Ilustrační fotografie

Léky na hubnutí dnes slibují rychlé výsledky a plní titulky médií. Skutečnost je ale složitější. Odborníci i pacienti se shodují – bez změny životního stylu fungují jen dočasně. A místo vysněné...

5. března 2026

Sako by měla mít každá žena. Hlavně, ať vám dobře sedí

Že se dá sako nosit i jinak, než běžně vídáme, dokazuje tento model. Pro...

Minimálně jedno sako by měla mít v šatníku každá žena. Snadno se kombinuje, a když vám dokonale padne, unosíte ho pro nejrůznější příležitosti. Jaký střih a barva jsou trendy a které sako bude vaší...

5. března 2026

Sklenička jako únik z reality. Jak poznat, že máme zaděláno na problém

Často se nenápadně zvyšuje vypité množství a člověk alkoholu začíná podřizovat...

Sklenka vína po práci nebo pivo k seriálu. Pro mnoho lidí běžný způsob, jak zakončit den a odpočívat. Přesto si někteří postupně všimnou, že bez alkoholu se uvolňují hůř. Už samotná představa večera...

5. března 2026

I po padesátce jsou fit a vypadají skvěle. Jak o sebe pečují známé celebrity

Jennifer Aniston, Halle Berry a Naomi Campbell

Ženy i muži známí z pódií či stříbrného plátna si uvědomují, že péče o tělo a mysl je po padesátce ještě důležitější než v mládí. Zatímco někteří sázejí na intenzivní tréninky, jiní dávají přednost...

5. března 2026

Kdo by chtěl mít doma velrybu? Helena v Extrémních proměnách zhubla 68 kilo

Helena (27) na začátku Extrémních proměn vážila 171 kilogramů. Již dlouho...

Ve 27 letech vážila Helena 171 kilogramů. Již dlouho toužila být zdravá, líbit se sama sobě a třeba i najít lásku. Svou váhu chtěla dostat pod magickou stovku za pomoci trenéra Martina Košťála a díky...

5. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.