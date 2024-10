Zajímáš mě, bojím se. Tělo mluví za nás, jen málokdo ale ovládá jeho řeč

1. USMÍVEJTE SE: Pokud se budete usmívat, svět se bude usmívat na vás, mnohá gesta totiž vaše okolí zrcadlí. Jste-li milí a srdeční, druzí na to budou pozitivně reagovat. Úsměv je jedno z gest, jež dokáže navodit dobrou náladu a kterým si získáte ostatní. Zároveň je to ten nejlepší, a přitom nejlevnější make-up, takže s úsměvem vám to bude i více slušet.

2. UDRŽUJTE OČNÍ KONTAKT: Dívat se do očí je známka zájmu. Oční kontakt by měl být přiměřený – ani moc, ani málo. Urputný pohled může působit nátlakově. Naopak slabý oční kontakt by mohl být signálem nervozity, nejistoty či nízkého sebevědomí, nebo dokonce nezájmu.

3. NASLOUCHEJTE: Ne nadarmo se říká, že člověk má jedna ústa a dvoje uši, aby dvakrát tolik poslouchal a jednou tolik mluvil. Známkou naslouchání je, že umíte být signálním partnerem, to znamená, že hlavu nakloníte mírně na stranu, lehce se předkloníte, udržujete oční kontakt, a když druhá strana mluví, občas kývnete. Pokyvování ovšem nutně neznamená, že souhlasíte, je to signál, že jste tady pro druhou stranu, že vnímáte a nasloucháte.

4. NEBOJÁCNĚ VSTUPTE DO MÍSTNOSTI: Postoj a držení těla vyjadřuje, jak se cítíme a jak jsme naladění. Jedno rčení říká: Už to, jak přicházíš, na mě křičí tak hlasitě, že ani nemusíš mluvit. Dobrý pozorovatel pozná, zda na schůzku přicházíte s radostí, nebo s obavami. Myslete proto na svůj postoj. Srovnejte záda, vytáhněte hlavu (jako byste byli loutkou a někdo tahal za provázek, který máte připevněný na temeni), bradu vysuňte dopředu, jako byste dělali želvičku, a svižným elegantním krokem vstupte do místnosti.

5. SEBEVĚDOMĚ SEĎTE: Posaďte se na dvě třetiny podsedáku židle a nakloňte se lehce dopředu. Vaše ruce by měly být vidět. Pokud gestikulujete, myslete na to,že když vaše dlaně směřují nahoru, působí to pozitivním a otevřeným dojmem. Neopírejte se o lokty, ty raději držte blízko těla. Dámy mohou zkřížit nohy v kotnících, pánové mohou dát nohu přes nohu. Myslete na to,že vaše ruce by měly být upravené. Ženy by se měly pokud možno vyvarovat výstředních odstínů a délky nehtů, pro někoho by to mohl být rušivý prvek, takže by se soustředil spíše na vaše nehty než na to, co mu říkáte.

6. PODEJTE RUKU DLE ETIKETY: Ruku na začátku schůzky podává hostitel, ten se s vámi jako první i loučí. Váš stisk by měl být přiměřený, to znamená tak akorát – ani leklá ryba, ani drtič. Pozor také na studené a zpocené dlaně. Přiměřená by měla být i délka stisku, obvykle kolem tří sekund.

7. ZANECHTE DOBRÝ DOJEM: Významnou roli hraje i celkový vzhled. Ne nadarmo se zpívá: Je to pravda odvěká,šaty dělaj’ člověka, kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Také tím, co máte na sobě, projevujete respekt a úctu vůči druhé straně, která vás podle „kostýmu“ vnímá a mnohdy i posuzuje. U obchodních schůzek platí, že se obléknu stejně nebo (pro jistotu) o chlup lépe, než si myslím, že bude oblečený klient.

Jana Ondříčková: Lektorka komunikačních, obchodních a manažerských dovedností. Ve firmách vede projekty ke zvýšení motivace a spokojenosti zaměstnanců či nastavení pravidel komunikace.