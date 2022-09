Zkuste to s koloběžkou. Zajistí vám zdravá záda a krásný zadek

Začalo to nevinně, to když nám na chodbě parkovala sousedčina velká koloběžka. Chvíli jsem kolem ní obdivně chodila, ale slovo dalo slovo a zanedlouho jsem si se sousedčinou koloběžkou dala rande na cyklostezce. Začátky nebyly úplně snadné – je třeba chytit balanc, udržovat tempo, naučit se správný odraz a především střídat nohy... Rozhodně to není vyjížďka na kole.

Přesto mě koloběh nadchnul. Netrvalo to dlouho a já si kupovala vlastní koloběžku. A nadšenou koloběžkyní jsem už nějaký rok. Připojily se ke mně mé dcery a na koloběžky nedáme dopustit.

Ostatně, cyklostezky jsou plné krásných moderních strojů s velikými koly, které pomalu konkurují cyklistice. Čím dál častěji potkáváme odrážející se stylové slečny, nebo naopak agilní superrychlé sportovce na koloběžce. Už dávno neplatí, že koloběžka je zábavou pro děti a předstupínkem ke kolu. Proč je sportování s koloběžkou takovým hitem?

Nesedíš, jedeš

Vynechejme dojíždění do práce a rychlou možnost přesunu z bodu A do bodu B. Koloběh jako sport prostě přináší jeden plus za druhým. Hodí se téměř pro všechny a začít se s ní dá kdykoli. Je to skvělý kardio sport, který je rychlejší a pro klouby méně zatěžující než běh, a přitom se u něj nesedí, jako si sednete na kolo. Zkrátka, tady je třeba makat.

Pro koho koloběžka není Tento sport fyzioterapeutka nedoporučuje lidem, kteří mají enormně zkrácené flexory (přitahovače) kyčlí.

Nehodí se ani pro ty, kteří mají problémy s vestibulokochleárním aparátem (rovnovážné ústrojí).

Konzultace je třeba i u některých ortopedických a neurologických diagnóz (například těžké artritické změny kloubů, nebo hallux ridigus).

„Velká část populace má sedavé zaměstnání, které je dobré kompenzovat. Koloběžka má obrovský benefit – člověk na ní nesedí. Tedy posílí se a protáhnou i svaly, které ochabují nebo které se zkracují. Díky nestabilitě koloběžky se zapojí i hluboký stabilizační systém,“ vysvětluje fyzioterapeutka a podoložka Edita Prošková, také nadšená koloběžkyně.

Takže pevnější záda, vzpřímenější sed, posílené celé tělo, rozšířená kapacita plic, zlepšení kondice i imunity, k tomu krásně vytvarovaný zadek i břišní svaly a zvládnutý balanc...

Fyzioterapeutka však dodává důležitou podmínku: vše funguje na jedničku pouze v případě, že máte a dodržujete správnou techniku jízdy. „Je velmi důležité hlídat si napřímení páteře, kyvadlový pohyb odrážející se nohy, stabilitu a osové postavení stojné nohy. A hlavně: nohy je třeba střídat,“ radí Prošková.

Výrobce snad nejznámější české koloběžky, Kostka, si zadal odbornou studii, která zkoumá vliv koloběžky na zdraví a která její prospěšnost potvrdila. (Celou studii si můžete přečíst ZDE) Se sportem tak mohou začít i lidé v důchodu nebo na cyklostezku přibalte své děti. Třeba budou nadšené jako ty moje.

Jde to i s hendikepem

„Koloběžka je vhodná pro děti od tří let, které si na ní rychle osvojí rovnováhu a získají základní atletickou průpravu. Díky tomu se naučí ihned jezdit i na kole. Běžná populace jistě ocení zdravotní benefity, ale i radost a volnost z pohybu. Je to skvělá rodinná zábava. Pro profesionální, ale i amatérské sportovce je to zase vynikající kompenzační pomůcka. Koloběžky ve velkém používají i senioři, kteří tak zůstanou déle aktivní a jejich zdravotní stav se zlepší,“ potvrdil výrobce českých koloběžek, Marek Kostka.

Ne bezdůvodně se koloběžky používají také v lázních nebo při rehabilitacích. Na koloběžkách jezdí dokonce lidé s hendikepem, ti, kteří mají problémy s chůzí, nebo lidé s velkou obezitou.

„Našimi zákazníky jsou i lidé s parkinsonem nebo po mozkové mrtvici, kdy je koloběžka pomáhá navrátit do života. Máme zákazníky i s protézou nohy a náš kamarád jezdí extrémní terénní závody bez ruky. Takže koloběžka je opravdu pro všechny,“ dodává Kostka.

Pokud patříte mezi fanoušky koloběžky, ale prozatím si od ní držíte respektující až vystrašený odstup, zvažte návštěvu specializovaného obchodu, který často zdarma nabízí vyzkoušení různých typů koloběžek, pomoc s osvojením si pohybu, ale i kurzy s profíky.

„Pokud někdo chce jezdit aktivně, tak je skvělé zaplatit si hodinku s instruktorem,“ souhlasí Prošková, která v rámci spolupráce s koloběžkovou firmou Yedoo absolvovala trénink s Michaelem Kulkou, trenérem a několikanásobným mistrem světa v koloběhu, jež s koloběžkou absolvoval i Tour de France.

Na co si dát pozor? Důležité je střídat nohy. (Na jednu nohu bude ze začátku odraz určitě složitější, ale to je běžné, to se rychle vytratí.)

Při odrazu po rovině stůjte co nejvíce v zadní části nášlapné plochy a držte řídítka ve výšce kyčlí tak, aby při odrazu nedocházelo k pokrčení rukou (neklikujte, ale „houpejte“ se v ramenou).

Odraz by měl vycházet ze špičky odrazové nohy, a ta by měla při pohybu vzad zůstat propnutá.

Stojnou nohou stůjte rovně na nášlapné ploše, ta při odrazu „dřepuje“ a je více namáhaná.

Do kopce si naopak stoupněte více dopředu: zkrátíte odraz, tím zvýšíte frekvenci.

Terén, nebo cyklostezka?

S koloběžkou si nejvíce zábavy užijete v rovinatém terénu. Co si budeme povídat, je nejsnadnější: nejrychleji si zde osvojíte správnou techniku a nejlépe se zde hlídá dýchání i tempo. Naopak, do kopce je to dřina. Počítejte tedy s tím, že občas bude třeba s koloběžkou někam popojet. Pokud míříte do obchodu, i toto je dobré při koupi své nové sportovní parťačky zohlednit.

Budete jezdit více v terénu, nebo chcete koloběžku na cyklostezku? Jezdíte spíše turisticky, nebo pro kondici? Postačí vám ocelový rám, nebo byste si přáli lehký hliníkový? Jste spíše menší, nebo robustnější postavy? Kolik s ní chcete najezdit kilometrů? A kolik chcete do své koloběžky investovat?

Na tyto otázky se vás zeptají v každé dobré prodejně koloběžek. „Pokud zákazník navštíví specializovanou prodejnu, tak mu personál určitě s výběrem správné koloběžky poradí. Je velmi důležité, aby zákazník měl představu o tom jak a kde chce na koloběžce jezdit,“ míní Michal Fulín z prodejny, půjčovny a servisu Svět koloběžek.

Jak se vyhnout špatné koloběžce? Je dobré si zjistit podstatné informace na internetu, cenové rozmezí nabízených strojů a klidně si i předvybrat favorita. Ale na nákup si udělejte čas a pro koloběžku vyrazte osobně. Výhodné je zvolit si obchod, kde mají v nabídce více značek a více typů koloběžek, kde bude z čeho vybírat. A kde vám na ni dovolí nastoupit a projet se. Jedině tak vám to bude s vaší novou parťačkou skvěle klapat dlouhé roky.

„Doporučuji návštěvu specializované prodejny. Tam by se nemělo stát, že zákazník narazí na nekvalitní koloběžku. Kvalitní koloběžky s nafukovacími koly určené pro začátečníky pak lze pořídit už od šesti až sedmi tisíc,“ dodává Fulín.

O svou novou přítelkyni je třeba se poctivě starat, ovšem žádný náročný a nákladný servis nepotřebuje. „Na koloběžku můžete vyrazit i v zimě. V tomto zimním počasí je však potřeba se o koloběžku více starat. Pokud budu jezdit ve městě, kde se používá posypová sůl, tak je potřeba koloběžku čistit, protože sůl urychluje korozi jednotlivých dílů,“ dodává prodejce s tím, že základní servis zvládne každý sám.

„Jedná se především o nafouknutí kol zhruba jednou za čtrnáct dní. Jednou za rok je vhodné dát koloběžku do servisu na kontrolu a seřízení brzd a docentrování kol,“ uzavírá Fulín.