S kočkou lze mít vztah jako se psem. Jak na to, radí majitelka Kočičí polepšovny

Z jakého důvodu vás majitelé koček nejčastěji kontaktují, jaké problémy společně řešíte?

Nejčastějším problémem je značkování, tedy močení po bytě, protože to lidi nejvíc obtěžuje. Pro kočku jde o úplně normální projev, ale v našich domovech toto chování není zrovna žádoucí. Druhým nejhorším problémem bývá agrese. Zejména vůči lidem, například vůči malým dětem a starším lidem, ale i agrese mezi kočkami. V závěsu jsou různé specifické případy, kterých je poslední dobou stále více, možná právě díky mediální osvětě. Lidem například jejich kočka připadá neklidná a nervózní a chtějí to řešit. Dělá mi radost, že lidé neřeší jen to, co vadí jim, ale záleží jim i na tom, aby byla jejich kočka v pohodě.

Od psa očekáváte samozřejmou loajalitu a věrnost. Od kočky to automaticky nedostanete a o to krásnější je, když si s ní takové pouto vytvoříte. Dá vám pocit, že jste vyvolení. Kateřina Štiblická zakladatelka Kočičí polepšovny