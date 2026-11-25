Až budete letos vybírat vánoční dárky pro své blízké, můžete jeden pořídit i dítěti, které jste nikdy nepotkali. Co si přeje, přitom nemusíte hádat. Dětské domovy a dobročinné projekty totiž zveřejňují konkrétní vánoční přání, někdy dokonce i s osobními dopisy Ježíškovi. Stačí si jedno vybrat a rozhodnout se, že ho splníte. Někde dárek sami koupíte a odešlete, jinde ho zaplatíte online a o doručení se postarají organizátoři.
Milý Ježíšku, jmenuji se Jakub a moc si přeji ponožky do botasek. Děkuji
Jakub, Dětský domov Vizovice
Kde najít vánoční přání dětí z dětských domovů?
Nejjednodušší cestou jsou internetové seznamy dětských přání. U většiny projektů si můžete vybrat konkrétní dítě nebo dětský domov a zjistit, co si přeje. Některé stránky umožňují filtrovat dárky také podle ceny, věku dítěte nebo dostupnosti přání.
|Projekt
|Komu pomáhá
|Jak darování funguje
|Milý Ježíšku
|Děti z dětských domovů a rodin v nouzi
|Rezervujete přání, koupíte a odešlete dárek přímo příjemci.
|Strom splněných přání
|Děti a mladí lidé z dětských domovů
|Vyberete dárek a zaplatíte online, organizátor zajistí doručení.
|VOLOwishlist
|Děti z dětských domovů
|Rezervujete konkrétní věc a pošlete ji do domova.
|Daruj hračku
|Děti z domovů i klienti sociálních zařízení
|Rezervujete přání, koupíte dárek a odešlete podle pokynů systému.
|Staňte se Ježíškem dětem z DD
|Děti z dětských domovů
|Vyberete přání, rezervujete ho e-mailem a dárek pošlete do domova.
|Strom splněných přání Hitrádia Vysočina
|Děti z domovů na Vysočině
|Vyberete konkrétní přání v online seznamu a řídíte se pokyny projektu.
Milý Ježíšku: Vyberete přání, koupíte dárek a pošlete ho dítěti
Na webu projektu Milý Ježíšku nemusíte hádat, čím dítě potěšíte. Můžete si přečíst jeho konkrétní vánoční přání, často doplněné i osobním vzkazem, a rozhodnout se, zda ho splníte. Projekt propojuje dárce s dětmi z dětských domovů a rodinami v těžké životní situaci. Vybraný dárek přitom neposíláte organizátorům, ale přímo do dětského domova nebo rodině, které je určený.
Jak postupovat?
- Otevřete stránky projektu Milý Ježíšku a vyberte si přání, které chcete splnit.
- Klikněte na tlačítko „Darovat“ a vyplňte požadované údaje. Tím si přání zarezervujete, aby stejný dárek nekoupil někdo další.
- E-mailem obdržíte potvrzení rezervace a adresu dětského domova nebo rodiny, kam máte dárek poslat.
- Dárek kupte a odešlete na uvedenou adresu. Můžete ho poslat sami nebo objednat přímo z e-shopu s doručením k příjemci.
Pozor na balení: Dárek nebalte do vánočního papíru. Dětské domovy totiž před předáním kontrolují obsah zásilek. Jakmile příjemce organizátorům potvrdí převzetí dárku, dostanete o tom e-mail. Pokud byste chtěli dárek předat osobně, musíte se s konkrétním dětským domovem předem domluvit.
Strom splněných přání: Dárek stačí zaplatit online
Chcete splnit konkrétní vánoční přání, ale nechcete se starat o nákup, balení ani odesílání dárku? Na webu Strom splněných přání si můžete přečíst dopisy dětí a mladých lidí z dětských domovů a vybrat si, komu uděláte radost. U každého přání najdete jméno a věk dítěte, vysněný dárek i jeho cenu. Následně stačí zaplatit a o všechno ostatní se postará Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI, která projekt pořádá.
Jak postupovat?
- Na webu projektu zobrazte nesplněná přání. Vybírat můžete například podle věku dítěte nebo ceny dárku.
- Klikněte na vybrané přání a poté na možnost „Koupit přání“.
- Vyplňte požadované údaje a zvolte platbu kartou nebo bankovním převodem.
- Zaplaťte podle instrukcí. O nákup, zabalení a doručení dárku do dětského domova se následně postarají organizátoři.
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Tři tisíce dětských přání čekají na splnění
Pozor na termín platby: Pokud zvolíte bankovní převod, musíte peníze odeslat do tří pracovních dnů. Jinak organizátoři přání vrátí zpět do nabídky. Letošní přání lze plnit od 11. listopadu do 12. prosince 2026, případně do jejich dřívějšího vyčerpání. Kdo si nechce vybírat konkrétní dárek, může přispět také libovolnou částkou. Nadace z těchto peněz pořizuje dárky dětem, jejichž přání na konci projektu zůstanou nesplněná.
Ježíšku, jmenuji se Kubík. Je mi 6 let a už jsem byl na táboře a moc rád bych se tam vrátil. Mohl by jsi mi prosím přinést spacák? Veselé Vánoce a děkuji Kubík.
VOLOwishlist: Můžete si vybrat i konkrétní dětský domov
Chcete udělat radost dětem z konkrétního dětského domova, třeba ve svém regionu? Na platformě VOLOwishlist si můžete vybrat přímo zařízení a prohlédnout si, co si jeho děti přejí. Zapojené jsou například dětské domovy ve Vizovicích, Unhošti, Kroměříži, Tuchlově nebo Litoměřicích.
Ahoj Ježíšku, jmenuji se Marcel a k Vánocům si přeji termo hrnek, protože brzy ráno jezdím do školy a v dětském domově úplně nestíhám snídat. Děkuji.
Marcel, Dětský domov Tuchlov
Jak postupovat?
- Otevřete seznam dětských domovů a vyberte zařízení, kterému chcete pomoci.
- Prohlédněte si jeho přání a vyberte dárek, který ještě není rezervovaný.
- Klikněte na „Rezervovat“ a přihlaste se nebo se zaregistrujte.
- Vybraný dárek kupte a odešlete na adresu uvedenou v popisu seznamu konkrétního dětského domova.
Pozor na označení zásilky: Na balíček napište heslo „TOMIKUP“ a případně také jméno dítěte podle pokynů domova. Dárek si vždy nejprve zarezervujte, aby se nestalo, že některé dítě dostane stejnou věc dvakrát, zatímco jiné na svůj dárek čeká. Počítejte také s tím, že vychovatelé zásilky před předáním kontrolují. Pokud tedy dárek zabalíte do vánočního papíru, nepoužívejte příliš mnoho lepicí pásky.
Daruj hračku: Přání můžete vybírat i podle rozpočtu
Nenechte se zmást názvem. V projektu Daruj hračku si děti z dětských domovů a lidé se znevýhodněním nepřejí jen hračky, ale také elektroniku, sportovní vybavení nebo věci do prvního bydlení. Jejich konkrétní přání najdete v online databázi, kde si můžete vybrat podle věku, zájmů nebo částky, kterou chcete za dárek utratit.
Jak postupovat?
- Otevřete databázi přání a zaregistrujte se. Bez přihlášení nelze přání rezervovat.
- Vyhledejte přání podle věku, zařízení, zájmů nebo plánovaného rozpočtu.
- Vyberte přání označené stavem „K rezervaci“ a zarezervujte si ho.
- Kupte požadovanou věc a v části „Moje rezervace“ zvolte způsob odeslání. Aplikace vám vygeneruje doručovací adresu včetně údajů potřebných k přiřazení dárku.
- Dokončete v aplikaci také poslední krok odeslání. Teprve tím organizátorům potvrdíte, že je dárek připravený k přepravě nebo už na cestě.
Pozor na termín odeslání: Od rezervace máte standardně čtyři pracovní dny na odeslání dárku. Po změně stavu na odesláno se lhůta prodlužuje o další čtyři pracovní dny. Projekt nabízí bezplatnou dopravu prostřednictvím GLS, a to svozem kurýrem nebo podáním zásilky v GLS ParcelShopu či ParcelBoxu. Poslední možnost využití bezplatné přepravy je 14. prosince 2026.
Staňte se Ježíškem dětem z DD: Přání si zarezervujete e-mailem
Některé děti svá vánoční přání Ježíškovi dokonce samy kreslí. Jejich obrázky spolu s konkrétními dárky zveřejňuje spolek VESPOJENÍ v projektu Staňte se Ježíškem dětem z DD. Vybrat si můžete podle věku dítěte, pohlaví nebo konkrétního dětského domova.
Jak postupovat?
- Otevřete seznam vánočních přání pro rok 2026.
- Vyberte dítě, jehož přání je označené zeleným štítkem PŘÁNÍ PRO JEŽÍŠKA.
- Na adresu jburiankova@seznam.cz napište přesné jméno dítěte, jeho věk, název dětského domova a vybraný dárek.
- Vyčkejte na potvrzení rezervace e-mailem. Organizátoři následně označí přání jako PŘEDÁNO JEŽÍŠKOVI. Teprve potom dárek kupte.
- Dárek odešlete na adresu uvedenou po rozkliknutí konkrétního přání. Můžete ho také doručit osobně do daného zařízení.
Pozor na označení zásilky: Připište na ni PROJEKT OS VESPOJENÍ a údaje dítěte podle zveřejněných pokynů. Dárek nemusíte balit do vánočního papíru, o to se postarají vychovatelé. Do zásilky můžete také přiložit účtenku v obálce pro případnou výměnu nebo reklamaci. Pokud využijete doručení do výdejního místa, informujte o tom předem dětský domov.
Přání dětí najdete také v obchodech, knihovnách nebo kavárnách
Vánoční přání dětí nemusíte hledat jen na internetu. Některé dobročinné projekty umožňují vybrat si je přímo v obchodních centrech, knihovnách nebo kavárnách. Stačí si vyzvednout konkrétní přání, pořídit požadovaný dárek a předat ho podle pokynů organizátorů. Ti pak zajistí, aby se dostal ke správnému dítěti.
|Kde
|Jak se zapojit
|Termín pro rok 2026
|NC Borská pole, Plzeň
|Přání si domluvíte u hostesek, koupíte dárek a předáte jim ho.
|21. 11. – 13. 12.
|Ústřední knihovna v Praze
|Vyzvednete kopii dopisu dítěte a zakoupený dárek přinesete zpět do knihovny.
|16. 11. – 5. 12.
|Vybrané kavárny Starbucks
|Vyberete přání přímo v kavárně. Další postup vám sdělí personál.
|Konečný termín neuveden.
|OC Arkády Pankrác, Praha
|Ze stromu si vezmete obálku s přáním a zakoupený dárek odevzdáte s obálkou na infostánku.
|Od 18. 11., konečný termín neuveden.
|Stromky Naděje, především Karlovarský kraj
|Vyberete přání, koupíte dárek a označený ho předáte na příslušném místě.
|1. 11. – 30. 11.
Plzeň: Vánoční strom splněných přání v Borských polích
Při vánočních nákupech můžete udělat radost také dětem, které nemohou vyrůstat ve své rodině, nebo maminkám samoživitelkám. V Nákupním centru Borská pole v Plzni se od 21. listopadu do 13. prosince koná tradiční Vánoční strom splněných přání. Zapojit se lze prostřednictvím hostesek, které jsou na místě každý den od 10 do 20 hodin.
Přání si můžete prohlédnout v kartotéce u hostesek a domluvit se s nimi, který dárek pořídíte a kdy ho přinesete. Zakoupený dárek následně převezmou, zabalí, označí a zajistí jeho doručení příjemci.
Praha: Dopis od Ježíška v městské knihovně
Také návštěva knihovny se může proměnit v malý vánoční dobrý skutek. Městská knihovna v Praze letos ve spolupráci s Nadací DEJME DĚTEM ŠANCI pomáhá splnit přání dětem z Dětského domova Vizovice. Od 16. listopadu si zájemci mohou v Oddělení pro děti a mládež Ústřední knihovny na Mariánském náměstí vyzvednout kopii konkrétního dopisu Ježíškovi.
Požadovaný dárek je potřeba přinést nejpozději 5. prosince, tentokrát do Divadelního a filmového oddělení Ústřední knihovny. Organizátoři ho následně zabalí a doručí do dětského domova. Dárce si na památku odnese originál dětského dopisu a může k dárku připojit také krátký osobní vzkaz.
Kavárny Starbucks: Přání najdete i při cestě na kávu
Na vánoční přání dětí z dětských domovů můžete letos narazit také při návštěvě kavárny. Do projektu Strom splněných přání Nadace DEJME DĚTEM ŠANCI se zapojily vybrané pobočky Starbucks po celém Česku. V Praze jde například o kavárny na Chodově, Floře, v Palladiu nebo Metropoli Zličín. Přání jsou dostupná také v zapojených kavárnách v Brně, Českých Budějovicích, Liberci, Olomouci, Ostravě, Pardubicích a dalších městech.
OC Arkády Pankrác: Tři stovky dětských přání
V pražských Arkádách Pankrác mohou návštěvníci od 18. listopadu plnit vánoční přání dětí z dětských domovů i dětí se závažným onemocněním. Obchodní centrum ve spolupráci s Nadačním fondem Radost dětem připravilo přibližně 300 přání rozdělených do čtyř cenových kategorií. Nejlevnější začínají na 250 korunách.
„Milý Ježíšku, přála bych si sportovní legíny a chtěla bych za dárek moc poděkovat. Legíny využiji na tanečním kroužku, protože ráda tančím.“
U vánočního stromu v podlaží −1 si vyberete obálku s konkrétním dětským přáním. Požadovaný dárek koupíte a společně s obálkou odevzdáte na infostánku v přízemí obchodního centra. Dárek může být zabalený i nezabalený. Pokud si nebudete jistí výběrem, můžete místo něj věnovat dárkovou kartu Arkád v odpovídající hodnotě. O doručení se postará nadační fond.
Karlovarský kraj: Vánoční stromky Naděje
Vánoční přání dětí z domovů můžete najít také na úřadech, v nemocnicích, kinech nebo vybraných prodejnách Tesco. Projekt Vánoční stromek Naděje pořádá spolek Naděje Sokolov. Pomáhá nejen dětem z dětských domovů, ale také mladým dospělým. Stromky s přáními jsou letos rozmístěné například v Sokolově, Chebu, Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chodově, Kraslicích, Lokti, Ostrově nad Ohří nebo Horním Slavkově.
Zájemci si mohou vybrat konkrétní přání, požadovaný dárek koupit a předat na zapojeném místě nejpozději 30. listopadu 2026. Balíček je potřeba označit iniciálami příjemce.
Pomoci můžete také dětem z rodin v nouzi
Vánoční pomoc ale nemusí směřovat jen do dětských domovů. Udělat radost můžete také dětem z rodin, které se potýkají s finančními problémy, dětem vyrůstajícím v pěstounské péči nebo těm, jejichž maminka či tatínek jsou ve vězení.
Krabice od bot: Vánoční balíček pro dítě v nouzi
Nemusíte znát konkrétní dětské přání, abyste mohli udělat radost. Ve sbírce Krabice od bot, kterou pořádá Diakonie Českobratrské církve evangelické, sami připravíte vánoční balíček pro dítě z rodiny ohrožené chudobou. Stačí si vybrat, jak starému chlapci nebo dívce chcete dárek věnovat, a naplnit krabici věcmi odpovídajícími jeho věku.
Jak postupovat?
- Na webu sbírky si vyberte nejbližší sběrné místo.
- Zvolte věk a pohlaví dítěte, pro které chcete dárek připravit, a proveďte rezervaci.
- Naplňte krabici od bot nebo jinou pevnou krabici podobné velikosti vhodnými dárky.
- Krabici zabalte podle pokynů sběrného místa a označte věkem a pohlavím dítěte.
- Hotový balíček odevzdejte na rezervovaném sběrném místě v uvedené otevírací době.
Co do krabice zabalit? Dětem můžete darovat například hračky, knížky, pastelky, školní potřeby, kosmetiku nebo oblečení. Všechny věci musí být čisté a v nejlepším stavu. Pokud přidáte oblečení, organizátoři doporučují doplnit ho také drobnostmi, které dítě potěší.
Pozor na termín. Letošní rezervace začaly 16. listopadu 2026. Připravené krabice lze odevzdávat od 23. listopadu do 7. prosince na celkem 291 sběrných místech po celé republice.
Vánoční strom přání: Pomoc dětem samoživitelů
Vánoční přání můžete splnit také dětem z rodin samoživitelů, které se potýkají s finančními problémy. Klub svobodných matek na svém webu zveřejňuje konkrétní dárky, které by si děti přály najít pod stromečkem.
Jak postupovat?
- Otevřete Vánoční strom přání a vyberte si konkrétní dětské přání.
- Klikněte na možnost „Chci splnit vánoční přání“.
- Zobrazte QR kód a naskenujte ho prostřednictvím své bankovní aplikace.
- Potvrďte platbu. Nákup a doručení dárku zajistí organizátor.
Do kdy můžete přání splnit? Do letošního ročníku se lze zapojit od 9. listopadu do 22. prosince 2026. Pokud se po zaplacení přání ihned neoznačí jako splněné, nemusíte se znepokojovat. Spárování platby totiž může trvat několik hodin.
Andělský strom: Dárky dětem vězněných rodičů
Vánoční dárek a k němu osobní dopis od maminky nebo tatínka, se kterými nemohou být o svátcích doma. Právě tak pomáhá dětem projekt Andělský strom organizace Mezinárodní vězeňské společenství. Je určen dětem rodičů ve výkonu trestu, kteří nemají dostatek prostředků na jejich obdarování. Zapojit se můžete nákupem nového dárku nebo finančním příspěvkem.
„Při převzetí dárků měly děti oči plné slz a nemohly tomu všemu uvěřit, že něco dostaly i s dopisem, že je má někdo rád a stále někdo na ně myslí. Není to o tom dárku, ale hlavně o smyslu toho všeho, co to přináší – o lásce, o tom, že si někdo i cizí vzpomene, že pomáhá i přesto, že nemusí.“
(odsouzená maminka)
Jak postupovat?
- Otevřete stránky projektu Andělský strom.
- Rozhodněte se, zda chcete darovat konkrétní dárek, nebo přispět finančně.
- Pokud zvolíte dárek, pořiďte novou hračku či jinou vhodnou věc v hodnotě přibližně 500 korun. Organizátoři doporučují například panenky, autíčka, plyšové hračky nebo fotbalové míče.
- Dárek předejte na místě zapojeném do sbírky. Pokud chcete přispět penězi, využijte oficiální stránky projektu nebo portál Darujme.cz.
- O zabalení dárku a jeho doručení dítěti společně s dopisem od rodiče se postarají organizátoři.
Kde můžete dárek odevzdat? V Brně se do projektu zapojil magistrát, který přijímá nové dárky do 11. prosince 2026 na Dominikánském náměstí 3. Přinést je můžete na vrátnici nebo zaměstnancům Odboru zdraví v kanceláři číslo 203 ve druhém patře. Odbor přijímá dárky v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 12 hodin.
Možností, jak dětem o Vánocích udělat radost, je víc, než se na první pohled zdá. Někde vás od splnění přání dělí jen několik kliknutí, jinde stačí vybrat dopis, koupit dárek a včas ho odeslat. Ať už se rozhodnete pro kteroukoliv možnost, nemusí jít o nic velkého ani drahého. Pro vás to může být jen jeden dárek navíc na vánočním seznamu. Pro některé dítě ale třeba jediný, který letos najde pod stromečkem.
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