Rodiče sice dětem nadávají, že koukají do mobilu místo toho, aby zanořily zrak do hodnotného literárního díla, oni sami však na nočním stolku zpravidla žádný tlustý román nemají a před spaním sjíždějí internetové diskuse, videa a zprávy. A u těch čtou jen titulky a několik prvních vět.
Schopnost číst, způsob, jakým čteme, a pocity, které ze čtení máme, se v posledních dvou desetiletích výrazně změnily. V souvislosti s tím se používá výraz „slízávání smetany“.
To, že velká část lidí potřebuje cokoli, co dělá, sdílet s jinými, způsobilo, že se objevila spousta knižních influencerek.