Číst si patnáct minut je dnes příliš. Jak se stalo, že máme problém s delšími texty

Fotogalerie 7

Děti už neumějí číst delší texty a dospělí je kvůli tomu kritizují. Sami však na tom nejsou líp. | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Scarlett Wilková
  16:00
Nekoukej pořád do toho mobilu, vezmi si radši knihu. To já v tvém věku četla Jiráska... Děti ztrácejí schopnost číst dlouhé texty a dospělí je za to kritizují. Realita je však taková, že věnovat se knize je čím dál větší problém jak pro desetiletého školáka, tak pro padesátiletého manažera.

Rodiče sice dětem nadávají, že koukají do mobilu místo toho, aby zanořily zrak do hodnotného literárního díla, oni sami však na nočním stolku zpravidla žádný tlustý román nemají a před spaním sjíždějí internetové diskuse, videa a zprávy. A u těch čtou jen titulky a několik prvních vět.

Schopnost číst, způsob, jakým čteme, a pocity, které ze čtení máme, se v posledních dvou desetiletích výrazně změnily. V souvislosti s tím se používá výraz „slízávání smetany“.

To, že velká část lidí potřebuje cokoli, co dělá, sdílet s jinými, způsobilo, že se objevila spousta knižních influencerek.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

