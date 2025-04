Petra Kejklíčková

20:00

Bylo to v roce 1998. Helen O’Connellová, uroložka z australského Melbourne, tehdy poprvé opravdu důkladně popsala klitoris. O několik let později svou studii rozšířila o informace z magnetické rezonance živých žen a o výzkum provedený na tělech darovaných vědě. Od první komplexní studie klitorisu tedy neuplynulo ani třicet let.