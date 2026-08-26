Klíště. Malý živočich, který nám doslova pije krev. Koneckonců je v tom fakt dobré. „Kdyby chtěl člověk dosáhnout stejného výkonu, musel by po dobu 12 dní zvládnout vypít zhruba 90 piv každou hodinu!“ stojí na webu KlíšťApka.
Pravděpodobně bychom potom zvětšili svůj objem podobně jako dospělá samice – až třistakrát. Přitom klíště saje jenom třikrát za život. „Má tři vývojová stadia – stadium larvy, nymfy a dospělce. A v každém se přisaje jen jednou,“ vysvětluje Hana Bílková Fránková.
Umí totiž i hladovět. V laboratorních podmínkách dokáže bez potravy přežít několik let. Úctyhodné jsou i jeho rozmnožovací schopnosti. Za období deseti let by jeden jedinec mohl teoreticky vyprodukovat až 2,4 kvadrilionu potomků. Zkrátka a dobře stojí proti nám soupeř, kterého není radno podceňovat. Zvlášť když může přenášet až třicet různých patogenů. Mezi nejznámější choroby, které s nimi souvisí, patří lymská borelióza a klíšťová encefalitida.
S délkou sání vzrůstá pravděpodobnost, že dojde k nákaze. Borelie se totiž musejí přestěhovat ze střevního traktu do ústního ústrojí klíštěte.