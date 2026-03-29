Sobecké kariéristky jsou mýtus. Za klesající porodnost mohou i nezralí muži

Natálie Veselá
Jak řešit neustále klesající porodnost? Opravdu je to problém sobeckých kariéristek, které nechtějí dělat kompromisy? Britské Centrum pro sociální spravedlnost uvádí, že problém je spíš na straně nedostatku partnerů. Řešení vidí v motivaci náctiletých k práci a uzavírání manželství v mladším věku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Existuje dlouhý seznam důvodů pro aktuální globální pokles porodnosti – a obvykle se má za to, že je to chyba žen. Odkládají rodinu, nechávají to příliš dlouho „na později“ nebo se rozhodnou dítě vůbec nemít.

Údajně se staly příliš nezávislými a kariérně orientovanými na to, aby chtěly založit rodinu. Mluví se o tom, že je odrazuje vysoká cena péče o děti, dlouhé přestávky v kariéře, krize bydlení, únava ze seznamovacích aplikací a fakt, že jsou „příliš vybíravé“.

Čelí tak tlakům všemožných hnutí pro život a společenskému hodnocení, které prosazuje myšlenku, že mateřství je vrcholem ženské existence. Vlády mezitím panikaří. V Jižní Koreji se prodává víc plen pro dospělé než dětských plenkových kalhotek a francouzská vláda posílá dopisy všem devětadvacetiletým, aby se stali rodiči, než „bude příliš pozdě“.

A co muži. Ti by chtěli děti?

Bezdětnost může posunovat věk, ve kterém stárnoucí populace bude moct odejít do důchodu, vede k tlaku na zdravotnický a sociální systém i k zavírání či slučování škol. Jedna věc je však v debatách o klesající porodnosti často přehlížena – „peterpanovská“ nezralost mužů. Právě ta přitom může být chybějícím dílkem skládačky, který radikálně mění pohled na celý problém.

Studie Centra pro sociální spravedlnost (Centre for Social Justice) z Velké Británie spojuje klesající porodnost s „nezralostí mužů“, kteří odkládají vstup do dospělosti. Zpráva varuje, že kvůli tomu mohou stovky tisíc žen ve Velké Británii přijít o možnost stát se matkami. Řešením je podle výzkumníků podpora uzavírání manželství v mladším věku a to, aby muži „vstupovali do dospělosti“ dřív než ve 25 letech.

Toho lze dosáhnout například nabídkou více stáží a učňovských oborů, aby byli muži nuceni rychleji dospět. Zpráva tvrdí, že devět z deseti mladých žen si přeje mít děti, přesto však mnoho z nich čelí „neplánované bezdětnosti“ – zdroji obrovského smutku, který by mohl postihnout až 30 procent žen ve Spojeném království.

Opožděná odpovědnost

Zpráva centra upozorňuje na změny v moderním životním stylu a konstatuje, že mladí muži dnes často zůstávají déle doma, budují kariéru a využívají servis, který v původní rodině mají. Na rozdíl od předchozích generací, kdy muži vstupovali na pracovní trh už během dospívání, může dnešní adolescence trvat až do počátku dvacátých let věku.

Toto zpoždění posunulo podle výzkumníků klíčové životní milníky, jako je manželství a rodičovství. Zpráva také zmiňuje faktory jako rostoucí studentské dluhy, tlak na kariéru a vysoké náklady na bydlení.

Zapřaháte vůz před koně

Článek ve Financial Times, který je součástí zprávy, spojuje porodnost také s poklesem počtu partnerských vztahů. Klesající porodnost čím dál víc souvisí s recesí v partnerských vztazích mezi dospělými od USA přes Finsko, Jižní Koreu, Turecko, Tunisko až po Thajsko. Jestliže roste počet lidí, kteří žijí bez partnera, pak pobídky typu sleva na dítě „zapřahají vůz před koně“. Podobné trendy podle článku mohou nastávat i v částech subsaharské Afriky.

Po letech, kdy byly ženy hlavním terčem „obviňování za nízkou porodnost“, přichází výzkum se sdělením, které ony vědí už dlouho: na tango jsou potřeba dva. Pokud potenciální matky nenajdou muže ochotné usadit se a zavázat, je mnohem obtížnější mít dítě. Ne nemožné, ale rozhodně nikoli snadné.

Co ženy vědí už dlouho

Problém je, že někteří muži mohou donekonečna váhat, jestli už je ta správná chvíle se usadit. A je načase, aby ženy přestaly jako jediné nést vinu za klesající porodnost.

Je spousta takových, které nikdy neměly děti, přestože si je přály, protože muži nebyli připraveni. A jiné zase měly děti s muži, kteří jim plně nevyhovovali, jen aby to už „měly za sebou“.

Pravdou je, že pokud se má porodnost znovu zvýšit na udržitelnou míru, muži musí přestat být „dětmi“ – a začít je mít.

Odkládají podle vás mladí muži reálný vstup do dospělosti?

celkem hlasů: 3
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.