Nejen kila navíc, děti už běžně trápí cukrovka či klouby, říká obezitoložka

Nadváha a obezita celosvětově postihují už 60 % dospělých. Ještě smutnější čísla najdeme u dětí, kde křivka vyrostla za posledních třicet let z 10 % na 25 %. „Nejsou to jen kila navíc, se kterými bojujeme. Dnes už běžně vidíme děti s cukrovkou druhého typu či s kloubními problémy,“ upozornila obezitoložka Klaudia Hálová Karoliová. Dodala, že dostat se do konce života z obezity má šanci jen polovina z nich.