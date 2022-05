Nevěřte nesmyslům. Kdo nemá hlad, ať nesnídá, říká trenérka a modelka Kováčová

Kdy nastal zlomový okamžik, ve kterém jste se coby modelka začala stahovat do ústraní a pomalu se transformovala do role trenérky?

Modelingu se lze věnovat do určitého věku. Neříkám, že by mě nebavil, ale stala jsem se dvojnásobnou mámou a postava se mi věkem samozřejmě změnila. Ve třiceti už jsem ji neměla jako ve dvaceti, tak jsem začala chodit do fitka. V tu dobu se také rozjela éra instagramu a začal se klást velký důraz na zdravý životní styl. Kamarádka do mě dlouho hučela, proč ještě nemám svůj profil, když bych mohla být dobrou motivací pro maminky. Před dvěma lety jsem si ho tedy založila a pustila se do toho naplno. Naši mi v tu dobu dali k narozeninám trenérský kurz a já pak rozjela fitko u sebe doma, kam za mnou začaly docházet moje holky, které trénuji.

Já třeba nesnídám. Mé první jídlo je až okolo dvanácté hodiny, manžel zase ráno schází schody z pokoje a už má v ruce banán. Klára Kováčová