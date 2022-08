Maskéři mezi sebou sdílejí nepěkné fotky reálných ran, říká expertka na efekty

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Řezné rány, popáleniny, krvavé šrámy i zombíci a monstra. Umělkyně Klára Kloudová dokáže na těle vytvořit výjimečně realistické iluze, ze kterých běhá mráz po zádech. „Musím studovat, jak vypadají opravdová zranění, abych je dokázala co nejvěrohodněji napodobit. Chce to silný žaludek, ale jinak se to naučit nedá,“ říká maskérka.