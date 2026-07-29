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Kvalitu vody pro plzeňské pivo hlídají i pstruzi, líčí oceněná výčepní

Anna Bortlová
  20:00

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Klára Brodecká | foto: Anna Kovačič

Klára Brodecká je první ženou, která zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Pivo čepovala v Grandhotelu Pupp i na festivalu, kde za odpoledne naplnila skoro sedm stovek půllitrů. „Druhý den jsem cítila, že moje ruce dostaly zabrat.“

Jaký je nejhorší prohřešek výčepního? Jak může zaručeně zničit chuť piva?
Možností je řada. Může udělat chybu v přípravě skla nebo pivo špatně načepovat. Někdy je na vině i neudržované potrubí nebo samotné výčepní zařízení.

Vy jste v roce 2024 zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Předpokládám, že pivo umělo načepovat všech dvě stě padesát šest soutěžících. Co tedy nakonec rozhodlo?
Hledali reprezentativní tvář. Člověka, který umí pivo nejen čepovat, ale zároveň má i všechny potřebné znalosti a dokáže je předávat dál. Mimo samotné čepování se dnes věnuju i školení, takže musím umět motivovat i ostatní výčepní, aby dělali práci svědomitě. Lásku k pivu bych měla zvládnout probudit taky v zákaznících, kteří se zastaví po práci „na jedno“.

Pokud se na skle objevují malé bublinky, je to první známka nečistoty. Dalším varovným signálem jsou velké bubliny v pěně, která pak vypadá trochu jako jarová.

Klára Brodeckávýčepní a vítězka soutěže Pilsner Urquell Master Bartender 2024

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