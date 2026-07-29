Jaký je nejhorší prohřešek výčepního? Jak může zaručeně zničit chuť piva?
Možností je řada. Může udělat chybu v přípravě skla nebo pivo špatně načepovat. Někdy je na vině i neudržované potrubí nebo samotné výčepní zařízení.
Vy jste v roce 2024 zvítězila v soutěži Pilsner Urquell Master Bartender. Předpokládám, že pivo umělo načepovat všech dvě stě padesát šest soutěžících. Co tedy nakonec rozhodlo?
Hledali reprezentativní tvář. Člověka, který umí pivo nejen čepovat, ale zároveň má i všechny potřebné znalosti a dokáže je předávat dál. Mimo samotné čepování se dnes věnuju i školení, takže musím umět motivovat i ostatní výčepní, aby dělali práci svědomitě. Lásku k pivu bych měla zvládnout probudit taky v zákaznících, kteří se zastaví po práci „na jedno“.
Pokud se na skle objevují malé bublinky, je to první známka nečistoty. Dalším varovným signálem jsou velké bubliny v pěně, která pak vypadá trochu jako jarová.