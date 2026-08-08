Viděla jste animák V hlavě? Je o emocích, které sídlí v řídicím centru uvnitř mysli malé Riley a pomáhají jí vypořádat se s nástrahami všedních dní. Když souhrou okolností některé z nich vypadnou, všechno se začne bortit. Rileyina hlavní a nejdůležitější emoce je Radost, která se pokouší zachovat pozitivní myšlení stůj co stůj, katastrofám navzdory. Zní to sympaticky, ale brzy vám její optimismus začne lézt na nervy, zatímco Smutek si získává vaše porozumění.
Váš nervový systém se přepne do pohotovosti. Chronické potlačování emocí je obrovskou biologickou zátěží, která může oslabovat imunitu a vést až k fyzickému onemocnění.