Povaleči z kaváren do polí a továren! To je heslo z padesátých let minulého století. To byla doba, kdy komunisté upevnili svoji moc a každý, kdo se nezmítal radostí z práce v zemědělském družstvu či v dole, nýbrž seděl u kávy, byl považován za lenocha, který odmítá budovat lepší zítřky.
A tady jsou věty, které se v poslední době objevily v různých médiích a na internetových diskusních fórech:
- Dát několikrát denně stovku za kafe jim nevadí, tak ať si nestěžují, že nemají na byty.
- Mladé matky dneska jenom míchají latté a čumí do telefonu.
- Berou dávky, nepracují, ale do kavárny chodí denně, tohle má být chudoba?
- Když my stavěli barák, nebyli jsme v kavárně deset let, šetřili jsme každou kačku.
Telefon konzumuje jako první. Než se kdokoli z Generace Z napije, musí proběhnout fotodokumentace. Nebo spíš videodokumentace. Neberte to jako zdržování. Berte to jako reklamu zdarma.