Nechtěla batoh na břiše. K sebevědomí Katce pomohla liposukce i botox

„Při každém pohledu do zrcadla na sobě vidí samé nedostatky. Náš tým jí pomůže, aby se přiblížila svému ideálu krásy. A našla lásku, aspoň tu sama k sobě,“ zahájila trefně moderátorka Alice Bendová další díl dokureality show Vysněná krása. V něm se do půlroční proměny pustila třiatřicetiletá administrativní pracovnice Kateřina.

„Nemám na sobě ráda svůj nos, je trochu orlí, chtěla bych, aby byl rovnější. Nemám na sobě ráda svůj obličej a po dítěti mám bříško,“ zhodnotila Katka, co jí ubírá na sebevědomí.

Syna Sebastiana vychovává sama (s partnerem si přestali rozumět a každý chtěl něco jiného), žijí spokojeně u její maminky na vesnici v domě, ale přesto se jí nedaří navázat nový vztah.

Katka byla nespokojená hlavně se svým břichem.

„Muži nehledají rodinné vztahy, spíš si chtějí užívat. Stalo se mi několikrát, že problém byl dítě. Nepřijali ho, a to pro mě bylo nepřípustné,“ ukázala Katka své priority. A protože nebyla spokojená sama se sebou, o to víc se bála odmítnutí.

Své tělo odmítla i sama před zrcadlem pravdy, před které ji Alice Bendová postavila. Připustila, že se jí toho nelíbí víc než doma, kde nemají velká zrcadla. O to větší byla verva, se kterou se do své proměny pustila.

Dva zákroky na břiše

Půlroční cestu za vysněnou krásou začala Kateřina v Yes Visage u lékařky Hany Skeřilové, kde rozebíraly především břicho, které se Kateřině nepodařilo shodit. „Nic s ním nehne,“ vypočítala Katka, co všechno zkusila, od koktejlů po zdravější jídlo.

Aby Katka nemusela podstoupit celkovou anestezii, proběhly dva zákroky odděleně – nejdřív se laserovou liposukcí v místním znecitlivění zbavila nadbytečného tuku v oblasti kolem pupku a pod žebry. „Pro tvarování a zvýraznění bych poté doporučila liposukci boků, sloužilo by to k harmonizaci celé postavy,“ vysvětlila lékařka postup.

Kateřina připustila, že první noc po zákroku prochodila po pokoji, protože ji bříško lehce bolelo, a druhý den jí připadalo jako cizí. Ale vše bylo podle ní na dobré cestě a měla radost, že se do proměny pustila.

Na malou kamerku doma zaznamenávala svoje pocity. Třeba pátý den zmínila, že má velkou radost a cítí se hrozně fajn. „Rozmasírovávám si špeky válečkem,“ smála se své kreativitě. Fantazii zapojila i při odpočinku – ležení na zádech na lůžku jí dělalo problémy, a tak spala na zahradním lehátku.

S tělem zase kamarádka

Po pár týdnech už Kateřina viděla výsledky. Dřív naměřila 105 centimetrů v pase a přes boky 112, po prvním zákroku 98 a v pase 88 centimetrů. „Za těch osm let, co mám syna, jsem nikdy takové míry neměla. Vždycky když projdu kolem zrcadla, tak se podívám i z profilu, že tam není ten batoh. Hned je to příjemnější,“ se zalíbením vysvětlovala po první fázi proměny, jak se svým vzhledem „začínají být konečně kamarádi“.

Čekala ji také obměna šatníku a práce na kštici. Katka si nepřála tmavou barvu ani výrazné zkrácení: „Celý život jsem nosila mikádo a teď mám nejdelší vlasy,“ vysvětlila.

„Blond je náročný proces, někdy jdou kadeřníci za hranici toho, co vlasy unesou,“ podivil se specialista Tomáš Arsov nad tím, že Katka chodí na melíry každé dva měsíce. Že její kadeře nejsou kvalitní, dokázal „křupnutím“ jednoho vlasu. Doporučil proto zapracovat na kvalitě i odstínu a vyhodit žehličku.

Bělení, zdravá strava, liposukce boků

Stejně jako vlasy trpěly přílišným žehlením, i zuby si lehce poškodila vehementním čištěním, což se projevilo odhalenými krčky. Zubní hygienistka z kliniky Schill Dental odhalila zánět dásní, provedla zubní hygienu a poradila Kateřině bělení v ordinaci i doma pro ty nejlepší výsledky.

„To je nářez, to je pecka,“ usmívala se Katka na sebe do zrcátka, když končila na zubařském křesle. Radovala se z každé drobné změny a působila čím dál sebevědoměji. Do formy se dostávala i díky zdravější stravě a procházkám.

Po dvou měsících po liposukci břicha podstoupila mladá žena i liposukci boků. Připustila, že byla nervózní, protože už věděla, do čeho jde, ale zároveň se těšila. S novým břichem byla nadmíru spokojená.

Skeřilová předkreslila oblasti, které plánovala odsát, a vysvětlila, že Katka bude opět muset nosit stahovací prádlo. Z operačního sálu pak pacientka odešla po svých.

Doma si poctivě baňkou rozmasírovávala břicho – potřebovala pomoci rozpustit zatvrdlinky, které jí zatím po zákrocích zůstávaly. „Doufám, že už mě čeká jen to dobré,“ prozradila upřímně s dychtivostí v hlase.

Nové brýly zjemnily Katčinu tvář.

K novému „já“ si vybrala i nové brýle. Plastové transparentní byly velkou změnou oproti výrazným tmavým obroučkám, které nosila doposud.

Modelace nosu neinvazní cestou

S konturami obličeje, se kterými nebyla protagonistka proměny spokojená, si poradila lékařka Zuzana Macková z Yes Visage. „Použila bych výplň brady a konturovala spodní část obličeje. Doporučila bych i aplikovat výplň do rtů a také do nosu na bázi kyseliny hyaluronové, a to injekčně, neinvazivně,“ nastínila. Menší dávku botulotoxinu doporučila aplikovat i preventivně na čelo.

„Všechno jsou to zákroky neinvazivní, které trvají jen několik minut,“ zmínila lékařka a rovnou je i provedla. Mírnější podbradek, odstraněná asymetrie ve rtech, srovnaný nos, to bylo to, co Katka viděla v zrcátku hned. A další výsledky se dostavily za pár dnů.

Méně centimetrů, více sebevědomí

Výsledky byly znát nejen na pohled, ale i při měření. V pase měla Katka po procedurách o 20 centimetrů méně, přes boky jí ubylo 17 centimetrů. Váha ukázala o 4,5 kg nižší hmotnost.

S chybějícími centimetry a kily naopak Katce přibývalo sebevědomí. Dokonce se i objednala k fotografovi. Vzala s sebou také svého syna, který si pochvaloval, jak je maminka bez bříška hezčí.

„Dřív bych se styděla, to sebevědomí tam chybělo. Na focení jsem byla sama sebou a také se sama sobě líbila,“ užívala si pózování na památku. Změna postavy pro ni byla hnacím motorem k tomu, aby na sobě dál pracovala.

Právě sebevědomí, které ji narostlo, Kateřina několikrát zmínila i při finální proměně. Kadeřník Tomáš Arsov jí doporučil mladistvý, sexy look a neprozradil jí, že plánuje zahušťovat vlasy svou vlastní metodou. A Katka si péči užívala.

Katka je po proměně pyšná na svou novou postavu.

„Doufám, že tam bude stát někdo hodně jiný a někdo hodně spokojený,“ prohlásila před závěrečným odhalením. A pak už jen otevřela oči a vydechla nadšením. Dojatě objímala moderátorku Alici Bendovou. „To je neskutečný, to jsem já,“ byla v šoku. „To je mazec!“

Chválila si také účes: „Není to ošklivý, žlutý, ale přirozený, jako kdybych se s tím narodila. Zmizely ošklivý ocásky, mám nádherné vlasy.“

Při závěrečném odhalení musela Alice rozdělit kapesníky mezi protagonistku a její kamarádky. „Proměna je super, je úžasná,“ hodnotily kamarádky a Katka jen sebevědomě přikyvovala.