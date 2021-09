Jednou se asi z Ameriky vrátím, říká obojživelnice Nash. Jde ve stopách Jágra

Na olympiádě v Naganu (1998) se poznala se svým budoucím manželem, americkým lyžařem Marcusem Nashem. A do USA se odstěhovala nedlouho poté, co v zámoří v roce 1999 tragicky zahynula na sněžném skútru její starší sestra Lucie. Do české kotliny se přijela podívat po roce a půl, protože ji sem předtím nepustila přísná pandemická nařízení. A byla tady jen krátce, na pár dnů.

Co vám maminka upekla na přivítanou?

Většinou se těším na bábovku. I teď byla výborná!