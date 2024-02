Všechno má svůj čas. I konec v kapele Jelen, míní Kateřina Marie Tichá

Máte za sebou na svůj věk už docela dlouhou pěveckou kariéru. Poslední dva roky vystupujete s kapelou Bandjeez, kterou tvoří tři muži a vy. Jak se vám v takové partě hraje a pracuje?

Jsem zvyklá být mezi chlapy, od osmnácti jsem vystupovala se skupinou Jelen, což jsou taky samí kluci. Pro mě je důležité, že jsou to skvělí lidé. Trávíme spolu velkou část svých životů, je tedy potřeba, aby byli všichni fajn a abychom si sedli, a je lhostejné, zda jsou to muži, nebo ženy. Ale samozřejmě je to těžké v tom, že člověku po čase začne chybět ženská energie.

Stalo se to i vám?

Stalo, ovšem nyní prožívám v tomto ohledu krásné období. Jak se náš tým postupně rozrůstá, začínají do něj přibývat i holky a je to krásné. Na koncerty mě pokaždé líčí stejná make-up artistka, obléká mě stejná skvělá stylistka. A nově k nám přibyla slečna, která mi pomáhá se sociálními sítěmi – vím, jak jsou pro fungování kapely důležité, ale nejsem typ, který by se jim chtěl a uměl věnovat den co den. Být v ženské společnosti mě moc těší. Budovat zdravé ženské vztahy je podle mě nesmírně důležité, neměly bychom to podceňovat.