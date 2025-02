Nemohla bych žít s egoistou, který nemá rád emancipované ženy, říká pilotka stíhačky

Je pravda, že ženy snášejí přetížení hůř než muži?

Je, máme míň svalové hmoty, ale dá se na to zvyknout. Cvičí se to na centrifuze, jenže tu v Česku nemáme. Chodíme pouze na simulátor v Ústřední vojenské nemocnici, kde se učíme správnému dýchání a zapojení svalů. Odolnost vůči různým faktorům se testovala už ve škole. Při přetížení se odkrvuje mozek, krev jde do nohou, takže je nutné dostat ji zpátky, aby člověk neupadl do bezvědomí. Každý na to reaguje jinak, ale všechno se můžete naučit, záleží na zkušenostech.

Hodně lidí se bojí lítat, možná proto, že to není naše přirozené prostředí. Já se tomu trochu divím, protože každý jezdí denně autem a jet třeba po dálnici D1 je jistě nebezpečnější.