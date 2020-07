Falešné kamarády poznám hned, mají to napsané na čele, říká herečka z Ordinace

Jste typickou ukázkou toho, že televize generuje nové příležitosti, že ano?

Je to tak. Bez televize člověk zkrátka není známý. Když dělá jenom divadlo – což byl můj případ – a navíc v Brně s hostováním v Ostravě, nové příležitosti z nebe nespadnou. Když jsem se pak objevila na televizní obrazovce v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, tak mi hned po odvysílání prvního dílu na Instagramu naskočilo deset tisíc nových sledujících! Je to sice trošku smutné, ale všichni víme, že „slávu“ dělá televize. Někdo jí může opovrhovat, ale na druhou stranu – jak jinak se člověk dostane do povědomí lidí? Ale myslím si, že já jsem vykročila správnou nohou. Tvoje tvář má známý hlas je hodně náročná a tím i specifická, protože v ní účinkující ukáže, co doopravdy umí.