Do pořadu Jste to, co jíte jsem se dostala omylem, říká Kateřina Cajthamlová

Nahlížíte lidem do nákupního košíku?

Kdepak. Věřím, že nevyžádaná rada nebo komentář jsou vždycky špatně, starám se jen o to, co potřebuji nakoupit. Opačně to ovšem neplatí. Jakmile mě lidé poznají, většinou hned zpozorní a kontrolují, co mám v nákupním košíku. Asi mají pocit, že něco hraju a někde musím mít schované čokolády. To však pouze ilustruje přísloví, že podle sebe soudím tebe.



Nemáte ráda čokoládu?

Čokoládu moc nejím. Jediné, na čem si jednou za čas ujíždím, jsou hořké belgické pralinky. Přiznávám však, že doma skrýš na čokolády mám, ale právě proto, že je nejím, využívám je jako putovního napoleona (před rokem 1989 populární lihovina – pozn. red.) a daruji je pak dál.