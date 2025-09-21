Čím vás práce lékařky zdravotnické záchranné služby tak uhranula?
Je neuvěřitelně rozmanitá, což mě strašně baví. U nás neexistuje rutina. Nikdy nevím, co mě ve službě potká, situace se může v minutě zvrtnout. My jsme takoví doktoři na všechno, provázíme lidi od narození do smrti. Musíme umět porodit dítě a stejně tak vypsat dokumentaci, když někdo zemře. Zrovna včera nás volali k požáru, kde už jsme bohužel nedokázali pomoci. Jeden muž nepřežil.
Dokážete případy, které neskončí dobře, rychle dostat z hlavy?
To musím. Práci si domů nenosím, jinak bych ji nemohla dělat. Pomáhá, že případy probíráme při střídání s kolegy, tím je vlastně zpracováváme a nezůstávají v nás. Je to osvědčená forma psychohygieny.
Plný úvazek mám v Praze, ale ve svém volnu jezdím na dohodu taky na ústecké a středočeské záchrance. A abych neztratila kontakt s nemocnicí, chodím ještě každý týden sloužit na ARO.