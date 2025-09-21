Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví

Katarína Veselá. Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro ni je práce u pražské záchranky splněním dětského snu. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Ivana Karásková
  15:00
Jen tak se nevidí, aby práce někoho pohltila tolik jako tuto pohlednou ženu. Podle ní dávno neplatí, že ke zdravotnické záchranné službě se nikdo nehrne, jako tomu bylo za časů seriálu Sanitka. Pro Katarínu Veselou je práce u pražské záchranky splněním dětského snu.

Čím vás práce lékařky zdravotnické záchranné služby tak uhranula?
Je neuvěřitelně rozmanitá, což mě strašně baví. U nás neexistuje rutina. Nikdy nevím, co mě ve službě potká, situace se může v minutě zvrtnout. My jsme takoví doktoři na všechno, provázíme lidi od narození do smrti. Musíme umět porodit dítě a stejně tak vypsat dokumentaci, když někdo zemře. Zrovna včera nás volali k požáru, kde už jsme bohužel nedokázali pomoci. Jeden muž nepřežil.

Dokážete případy, které neskončí dobře, rychle dostat z hlavy?
To musím. Práci si domů nenosím, jinak bych ji nemohla dělat. Pomáhá, že případy probíráme při střídání s kolegy, tím je vlastně zpracováváme a nezůstávají v nás. Je to osvědčená forma psychohygieny.

Plný úvazek mám v Praze, ale ve svém volnu jezdím na dohodu taky na ústecké a středočeské záchrance. A abych neztratila kontakt s nemocnicí, chodím ještě každý týden sloužit na ARO.

Osm z deseti lidí resuscitují v Praze laici. Ve světě dva z deseti. Záchranářka vypráví

