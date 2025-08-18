Viděla jsem vaše starší snímky – dredy a piercing asi nebyly nejlepší vstupenkou do obchodního světa. Jak se vám podařilo prorazit?
Přesně kvůli této vizáži mě nevzali do inzerce tištěných časopisů a mně to tehdy bylo tak líto, že jsem to obrečela. Ale v oddělení online magazínů už moje vzezření nevadilo. Postupně jsem se vypracovala, začaly se o mě přetahovat mediální domy, několika jsem prošla, až jsem se stala lídrem týmu.
Na instagramu máte hodně snímků z cest a v popisu účtu, že jste i cestovatelka.
Cestování ke mně patří. Navštívila jsem fascinující místa jako Machu Picchu v Peru, posvátnou horu Mount Shasta v Kalifornii, chrám Angkor Vat v Kambodži, pyramidy Slunce a Měsíce v Teotihuacánu v Mexiku, posvátnou horu Uluru v Austrálii nebo třeba Tibet. Po covidu se věci seběhly tak, že jsem měla osm měsíců volno – a vydala jsem se do světa po poutních místech, jako je Fátima nebo kamenné menhiry Kromlech Almendres v Portugalsku, mešita-katedrála v Córdobě ve Španělsku či šest set let starý vavřínový les Fanal na Madeiře. Spoustu věcí jsem si uvědomila a otevřely se mi mé spirituální schopnosti.
Měla jsem tu ženu, která už má vyšší schopnosti a taky komunikuje s průvodci. Najednou jsem slyšela angličtinu – to se mi nestává. A ona: „To je v pohodě, to je můj průvodce, on mluví anglicky.“