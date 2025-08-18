Místo firmy dnes vede rozhovory s anděly. Začaly mě navštěvovat různé typy bytostí, říká

Lucie Kavalírová | foto: Anna Kovačič

Lenka Brož
Po patnácti letech v korporátu se Lucie Kavalírová rozhodla naplno věnovat svým duchovním schopnostem a místo manažerských porad dnes vede rozhovory s anděly. Radí lidem na soukromých sezeních i na velkých firemních akcích a předsevzala si narovnat vnímání ezoteriky v Česku.

Viděla jsem vaše starší snímky – dredy a piercing asi nebyly nejlepší vstupenkou do obchodního světa. Jak se vám podařilo prorazit?
Přesně kvůli této vizáži mě nevzali do inzerce tištěných časopisů a mně to tehdy bylo tak líto, že jsem to obrečela. Ale v oddělení online magazínů už moje vzezření nevadilo. Postupně jsem se vypracovala, začaly se o mě přetahovat mediální domy, několika jsem prošla, až jsem se stala lídrem týmu.

Na instagramu máte hodně snímků z cest a v popisu účtu, že jste i cestovatelka.
Cestování ke mně patří. Navštívila jsem fascinující místa jako Machu Picchu v Peru, posvátnou horu Mount Shasta v Kalifornii, chrám Angkor Vat v Kambodži, pyramidy Slunce a Měsíce v Teotihuacánu v Mexiku, posvátnou horu Uluru v Austrálii nebo třeba Tibet. Po covidu se věci seběhly tak, že jsem měla osm měsíců volno – a vydala jsem se do světa po poutních místech, jako je Fátima nebo kamenné menhiry Kromlech Almendres v Portugalsku, mešita-katedrála v Córdobě ve Španělsku či šest set let starý vavřínový les Fanal na Madeiře. Spoustu věcí jsem si uvědomila a otevřely se mi mé spirituální schopnosti.

Měla jsem tu ženu, která už má vyšší schopnosti a taky komunikuje s průvodci. Najednou jsem slyšela angličtinu – to se mi nestává. A ona: „To je v pohodě, to je můj průvodce, on mluví anglicky.“

Místo firmy dnes vede rozhovory s anděly. Začaly mě navštěvovat různé typy bytostí, říká

Po patnácti letech v korporátu se Lucie Kavalírová rozhodla naplno věnovat svým duchovním schopnostem a místo manažerských porad dnes vede rozhovory s anděly. Radí lidem na soukromých sezeních i na...

Balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem

Balzamikové kuře s blanšírovaným chřestem
Toxické chemikálie už má v krvi skoro každý, přesto se dál vyrábějí, říká vědec

Jsou nejen všude kolem nás, ale i v našem těle. Chemické látky, které vyrábíme, aby nám usnadnily život, ohrožují nejen naši planetu, ale také naše zdraví. Tomáš Cajthaml, proděkan pro vědu a výzkum...

Přesvědčovala jsem psychiatra, že zvládnu roli 12leté prostitutky, vzpomíná Fosterová

Ve světě filmu se pohybuje od narození. Je držitelkou dvou Oscarů, Zlatého glóbu a řady dalších cen. Ale také ženou, která se může pochlubit IQ 132. Přežila útok lva i stalking psychopatického...

17. srpna 2025

Nejlepší přivýdělek na mateřské? Prodej mléka kulturistům, říká žena

Třiadvacetiletá McKenzie Stelly je právě na rodičovské dovolené a má přebytek mateřského mléka. A právě díky tomu si měsíčně vydělá v přepočtu okolo sta tisíc korun, protože mléko prodává...

Vzlétněte na křídlech svobody a dálek. Odstíny modré vás zcela pohltí

Mořská hladina i prázdninová obloha. Ne nadarmo si s modrou spojujeme klid, důvěru a harmonii. S touto jemnou a zároveň výraznou barvou, u které se nemusíte bát ani kombinace několika odstínů, nikdy...

Uchovejte si letní bronz co nejdéle. Chce to kůži hydratovat i chránit

Kdo by si nechtěl udržet opálenou pokožku co nejdéle? Díky těmto snadným trikům a efektivním přípravkům se budete pyšnit zářivou a zdravou barvou i po prázdninách.

