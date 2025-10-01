Kariéristky. To slovo zní skoro jako nadávka. Ženy, které byly šéfkami. Minulý čas se může jevit jako smutná vzpomínka na dobu, kdy bylo lépe. Ale co když ne? Rozhodování, zda jít dál nebo se na pomyslnou vrcholovou túru vykašlat, je často těžké.
Důvody pro skok do neznámých vod bývají různé: Vracíme se k tradiční roli ženy, volíme mezi rodinou a prací, chceme si zachovat zdraví nebo být vládkyněmi svého času. Anebo dovolit dřímajícímu snu, aby konečně dostal příležitost. Nic z toho není málo.
V České republice působí na vedoucích pozicích kolem 17,2 procenta žen. Evropský průměr činí 30,7 procenta.