Kamarádství s výhodami zní skvěle, má však slabiny. Připravte se na zvraty

Třeba o vážný vztah zrovna teď jednoduše nestojíte. Nebo možná toužíte po lásce, ale někdo, kdo by rozechvěl vaše srdce a odpovídal vašim představám, se ne a ne objevit.

Vy však máte své potřeby. Sexuální, ale i hlubší – schází vám důvěrnost, příjemný čas s někým, s kým jste na stejné vlně. Jenomže to vám při nejlepší vůli náhodná známost na jednu noc nebo milenec, se kterým sice propotíte peřiny, ale víc než o fyzickou náklonnost mezi vámi nejde, poskytnout nedokáže.

Nabízí se šalamounské řešení: najít si kamaráda s výhodami. Tento typ vztahu může (alespoň na papíře) působit takřka idylicky – získáte spoustu benefitů, které by vám přineslo skutečné partnerství, ale bez jakékoli odpovědnosti, povinností a rizika, že vám ten druhý zlomí srdce. Jdete do toho? Několik příběhů z praxe vám napoví, zda to je, nebo není dobrý nápad.