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Vrbu, vzor i divokou dračici. Jaké kamarádky potřebujeme pro šťastný život

Lenka Brož
Mít v životě pár spřízněných duší je výhoda. Každá z nich vám přináší něco jiného, ale dohromady tvoří oporu, kterou oceníte v každém věku. Podle vědců by každá žena měla mít těchto sedm typů kamarádek.
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Ilustrační snímek

Když jste mladí, máte kolem sebe partu lidí se stejnými zájmy. S věkem ale přijdou závazky, práce, děti i každodenní starosti a na pravidelné družení už nezbývá čas. Blízký okruh se tak zúží na pár lidí, na které je skutečně spoleh.

Přátelství nejenže ulehčuje život, ale prospívá i zdraví. Podle výzkumů dobré vztahy povzbuzují tvorbu oxytocinu a snižují hladinu stresu, což se odráží nejen na náladě, ale ovlivňuje také krevní tlak, srdce, spánek, cukrovku nebo sklony k obezitě.

Fajn kamarádka víc než partner? Jak funguje přátelství mezi ženami

Psychologové rozlišují sedm typů kamarádek, které ženská duše potřebuje. Bohatě ale stačí, když z nich máte k dispozici jednu, dvě nebo tři. Často se totiž stane, že jediná z nich v sobě spojuje více rolí najednou a stane se pro vás nepostradatelnou životní společnicí.



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