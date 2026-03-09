S projektem Holky v Metaverse se ve 3D virtuálním světě pohybujete už delší dobu. Myslíte, že v budoucnu to bude běžná realita i pro spoustu dalších lidí?
Myslím, že ano, protože virtuální svět dnes už není řadě lidí cizí. Přes mobil si můžete projít byt, který si plánujete pronajmout, nebo si pomocí filtrů s rozšířenou realitou vyzkoušet, jak vám bude sedět make-up či oblečení. V některých zahraničních obchodech už dokonce fungují virtuální zrcadla, takže se ani nemusíte převlékat v kabince. Potenciál metaverza je ale mnohem větší.
Jsou známé i případy, kdy se do virtuálních světů dostali predátoři a snažili se děti manipulovat prostřednictvím svých avatarů.