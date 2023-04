Největším mýtem je představa typického Žida, říká „Rabínka v zácviku“

Judaismus v Česku není tak rozšířený, židovské obce mají dohromady asi jen tři tisíce členů. Proč?

Je smutnou skutečností, že za to může holokaust. Před ním bylo v tehdejším Československu kolem sto pětadvaceti tisíc Židů. Většina z nich zemřela v koncentračních táborech. Ti, kteří válku přežili nebo se vrátili ze zahraničí, neměli na co navazovat. Často navíc mluvili německy, takže byli považováni za Němce. Pokud by válka neproběhla, asi bychom si teď spolu nepovídaly. Nebyla bych ničím zajímavá a výjimečná, protože Židů by bylo v Česku mnoho. Dnes se odhaduje, že u nás žije asi dvacet tisíc Židů, ale jen zlomek je registrovaný v nějaké židovské obci.

Čekala jsem, že se po rituální lázni něco stane. Ale žádný pocit znovuzrození nepřišel. Proces konverze trvá dlouho, je to spíše cesta než jeden okamžik.