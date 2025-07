Náš test vám pomůže nahlédnout, jak jste na tom s opravdovým přátelstvím. Vyberte vždy odpověď, která vás napadne jako první či se kterou nejvíc souzníte. Nespekulujte, nekombinujte, řiďte se zkrátka intuicí.

V mezilidských vztazích hodně dělá i naše charisma, osobnostní vlastnost, díky níž člověk přitahuje a ovlivňuje ostatní. Lidé s ním často vyzařují jistotu a energii, což je u druhých činí oblíbenými a inspirujícími. Někdo ho má na rozdávání, další jím ale zrovna nepřekypuje.

Krása je na první dobrou důležitá, charisma nicméně hraje prim. Chtěla byste oslnit? Být vnímána jako záhadná a fascinující žena? Osvojte si pár jednoduchých způsobů, jak svoje přirozené kouzlo podpořit

Tipy, jak zapůsobit na své okolí

Stůjte vzpřímeně

Míváte při řeči svěšená ramena? Chyba, ostatní vás budou přehlížet, protože už svým postojem vysíláte signál, že jste vnitřně nejistá. Raději se postavte vzpřímeně a držte bradu pěkně nahoru, pak budete vypadat sebevědomě, ale také jako elegantní dáma.

Používejte mimiku

Ať už slovy vyjadřujete cokoli, vaše mimika může prozrazovat něco úplně jiného. Promlouváte-li o zajímavém tématu, ale máte přitom masku pokerového hráče, jen málokoho zaujmete. Živý výraz tváře vaši mluvu podpoří. A jedna rada za všechny: Usmívejte se! Neberte se příliš vážně, humor může pomoct prolomit ledy a udělat vás atraktivnější. Úsměv je kořením každé konverzace a lidé si vás kvůli němu zamilují.

Dívejte se do očí

Ve světě neverbální komunikace platí, že hledíte-li do očí, druhý si vás více cení a jste mu sympatičtější. Pohled stranou naopak značí ostýchavost či váhavost. Udržujte oční kontakt, pokud mluvíte s lidmi. To ukazuje, že o ně máte zájem a že jste v hovoru přítomná. Ale pozor, nezírejte na ně, tím byste mohla nadělat víc škody než užitku.

Zapojte gestikulaci

Když gestikulujete, působíte otevřeně, živě a daleko přístupněji. Zkuste proto důležitá slova podtrhovat gesty. Zase to ale moc nepřehánějte, ať nesklouznete k afektovanosti.

Snižte tón hlasu

Čím vyšší a pronikavější bude váš hlas, tím nejistěji vyzní, proto se ho cíleně učte snižovat. Hluboký hlas je klidný a suverénní, vedle toho také budí respekt. A nejen u mužů je sexy...

Hovořte stručně

Samozřejmě, spontánní jednání se cení. Když ovšem chcete zdůraznit nějakou věc, sdělte ji jasně a bez omáčky. Zkracování vět působí dramatičtěji. Vyhněte se brebentění a slova si předem promyslete. Snažte se být pozitivní a optimistická ve svých interakcích. Lidé jsou obvykle vábeni k těm, kdo vyzařují energičnost a nadšení.

Tento článek vznikl pro časopis Tina.