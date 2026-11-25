Zábavný test si můžete vyzkoušet ZDE.
Test vznikl pro časopis Žena a život.
Zábavný test si můžete vyzkoušet ZDE.
Test vznikl pro časopis Žena a život.
Černý pátek přináší jednu z nejvýhodnějších nabídek roku pro čtenáře iDNES.cz. Roční předplatné iDNES Premium klesá z běžných 989 korun na pouhých 590 korun, což vychází na necelou padesátikorunu...
Slavné ženy přiznávají plastiky a jiné úpravy vzhledu mnohem častěji a otevřeněji než slavní muži. Ti se i v dnešní době stále stydí přiznat, že si vzhled nechali vylepšit. Přesto se najdou tací,...
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....
Hugh Grant nejspíš trochu žárlil. Byl to jeho večer, v Londýně měla premiéru komedie Čtyři svatby a jeden pohřeb, kde ztvárnil hlavní roli. Veškerou pozornost však na sebe strhla jeho přítelkyně,...
Audrey Hepburnová se vdávala v růžových mini, Sarah Jessica Parkerová zvolila černou a Keira Knightley si nové šaty ani nepořizovala. Připomeňte si slavné nevěsty, které daly před klasickou bílou...
Podívejte se do naší galerie na ženy, které jsou samý sval. Za jejich vzhledem stojí roky tvrdé dřiny v posilovně, kde se nezastaví, aby docílily co největších svalů. Jdou si za svým snem a nenechají...
Dokážou způsobit nesnesitelnou bolest a kdo je jednou zažil, rozhodně si je nechce zopakovat. Ledvinové kameny přitom mohou vznikat nenápadně a dlouho o nich nemusíte vědět. Jejich tvorbu ovlivňuje i...
Spektrum pacientů, o které pečuji, má v podstatě dva póly. Na jedné straně jsou lidé se zhoubnými nádory plic, dýchacích cest nebo hrudní stěny. Na druhé straně pacienti, jimž transplantujeme plíce –...
Kdysi v minulosti byla žena žijící bez muže považována za zvláštní. Dnes je to naprosto normální. Každá z nás se může svobodně rozhodnout, která cesta jí vyhovuje. Jestli si ještě nejste jistá,...
Black Friday nemusí být jen o elektronice. Předvánoční slevy se mohou vyplatit také při nákupu surovin na cukroví. Mouka nebo ořechy vydrží při správném skladování měsíce, med patří mezi...
Okolí prezidenta Trumpa se v poslední době hemží lidmi, jejichž lidská podoba se ztratila kdesi hluboko pod výplněmi. Mnozí si utahují ze zdánlivě zfušovaných plastických operací. Ve hře jsou ale dvě...
Před 120 lety přišla na svět umělkyně, která posunula pohled nejen na tanec a umění, ale i na práva žen a lidí s jinou barvou pleti. Josephine Bakerová vyrůstala v chudobě mezi nevěstinci, vdát se...
Jako dítě s rodinou uprchla z Albánie a její budoucnost byla nejistá. Dnes je Krissy světoznámá fitness trenérka, podnikatelka a tvůrkyně obsahu, která vybudovala globální fitness impérium v hodnotě...
Dnes v 15:53 nastane listopadový úplněk v Blížencích. Síla Měsíce přinese do našich životů velkou vlnu zvědavosti, pohybu a potřeby věci probrat do hloubky. Letošní listopad na nás navíc chystá silná...
Milujete tyto žluté jižní zázraky? Připravte si z nich citronovou vodu, a uděláte tak něco pro ozdravění svého těla. Podívejme se na to, co všechno citron dokáže.
Kratší dny, rána za tmy a večery, které nás lákají zalézt pod deku. Podzim nás však nemusí připravit jen o energii, ale také o klidný spánek a dobrou náladu. Jak poznat, kdy jde o přirozený útlum a...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Pětatřicetiletá Karolína Venturová zhubla v Extrémních proměnách 51 kilogramů, dnes má ale 12 kilo zpátky. Přiznává, že se stále nedokáže smířit se svým tělem a do budoucna plánuje plastické operace....
Veronika Gracien odjela do Japonska učit tenis. Dnes tam s manželem vychovává dvě dcery. Jaké to je žít v zemi, kde má i po letech pocit, že bude vždycky trochu vyčnívat? A proč se jí po roce...