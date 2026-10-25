Lze tanec považovat za jednu z prvních forem terapie?
Pohyb je určitě jedním z nejstarších způsobů, jak se lidé snažili vybalancovat psychickou nerovnováhu. Už v pravěku sloužil k uvolnění energie a socializaci. Koneckonců tanec patří i mezi nejstarší formy umění, protože se vyjadřuje neverbálně. Fungoval v době, kdy jazyk nebyl tak rozvinutý, a byl jednou z forem mezilidské komunikace.
Pro začátek je důležité přenést pozornost od toho, jak tanec vypadá, k tomu, jak se při něm cítíme. A v tom by nám mohlo zrcadlo uškodit. Mimochodem i z výzkumů u profesionálních tanečníků vyplývá, že není nejlepší formou zpětné vazby.