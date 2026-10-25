Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Tanec jako prevence proti demenci? Stačí pět minut denně, říká psycholog Bartoš

Anna Bortlová
Premium

„Z hlediska psychologie je pohybová paměť součástí takzvané procedurální paměti. Ta nám umožňuje naučit se určité dovednosti tak, že je později dokážeme provádět automaticky, aniž bychom nad každým pohybem museli přemýšlet,“ říká Josef Bartoš. | foto: Barbora Škrobáková

Když se tanec přesune z hlavy do celého těla, můžeme ho začít skutečně vnímat. Naše potřeba hýbat se správně je vlastně opakem toho, proč bychom měli vkročit na parket. „V tanci nejde o posuzování vlastního těla, ale o naslouchání,“ říká taneční psycholog Josef Bartoš.

Lze tanec považovat za jednu z prvních forem terapie?
Pohyb je určitě jedním z nejstarších způsobů, jak se lidé snažili vybalancovat psychickou nerovnováhu. Už v pravěku sloužil k uvolnění energie a socializaci. Koneckonců tanec patří i mezi nejstarší formy umění, protože se vyjadřuje neverbálně. Fungoval v době, kdy jazyk nebyl tak rozvinutý, a byl jednou z forem mezilidské komunikace.

Pro začátek je důležité přenést pozornost od toho, jak tanec vypadá, k tomu, jak se při něm cítíme. A v tom by nám mohlo zrcadlo uškodit. Mimochodem i z výzkumů u profesionálních tanečníků vyplývá, že není nejlepší formou zpětné vazby.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Akce Z, remo plátky, amara. Jestli nevíte, co to je, nezažili jste socialismus

Ilustrační símek

Tahle slova znal v ČSSR úplně každý, dnešním dvacátníkům a třicátníkům ale možná znějí spíše jako cizí jazyk nebo zaklínadla. Pamatujete si ještě, co se dělo na akci Z, co přinesla maminka domů, když...

Zářily před dvaceti lety a září dodnes. Jak se proměnilo 35 českých krásek

České krásky dříve a dnes

Podívejte se do naší galerie na pětatřicet krásek z oblasti filmu, televize, modelingu i hudby. Kralovaly v době milénia a kralují i dnes. A navíc jsou stále krásné a žádané. Přesvědčte se sami, jak...

Hlavně aby šla vidět rýha. Ikonické kalhoty McQueen byly nižší než bokovky

Alexander McQueen považoval spodní část páteře za nejerotičtější oblast těla, a...

Naditý dekolt, oblé boky, dlouhá šíje – některé části ženského těla móda oslavuje často a ráda. Jen málokdy se však model točí kolem zadnice. Návrhář Alexander McQueen hýždě miloval. Stvořil proto...

Jedna z nejkrásnějších Polek? Influencerka Natsu okouzluje miliony fanoušků

Polská kráska boduje na sítích.

Devětadvacetiletá Natalia Karczmarczyková, známá především pod svou přezdívkou Natsu, je jedna z nejpopulárnějších polských influencerek, youtuberek, tiktokerka a také zápasnice MMA. Má obrovskou...

Na mateřství si počkaly. 60 slavných žen, které otěhotněly po čtyřicítce

Známé ženy, které se rozhodly pro těhotenství po čtyřicítce.

Zatímco dříve bývaly ženy ve čtyřiceti letech mnohdy už babičkami, dnes si pořizují první potomky nebo je teprve těhotenství čeká. Podívejte se do galerie na šedesát slavných žen, které si...

Baklava, pide, manti, börek. Turecká kuchyně překvapí a navždy si vás získá

Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku anebo pohlednice....

Někdo si z dovolené přiváží jako suvenýr magnetky na ledničku či pohlednice. Najde se ale dost těch, co ještě léta po návratu vzpomínají na originální chutě místních dobrot. Pokud zavítáte do...

25. října 2026

Tanec jako prevence proti demenci? Stačí pět minut denně, říká psycholog Bartoš

Premium
„Z hlediska psychologie je pohybová paměť součástí takzvané procedurální...

Když se tanec přesune z hlavy do celého těla, můžeme ho začít skutečně vnímat. Naše potřeba hýbat se správně je vlastně opakem toho, proč bychom měli vkročit na parket. „V tanci nejde o posuzování...

25. října 2026

Stačilo málo a nikdy by se neproslavili. Nečekané osudy slavných herců

Nebýt pár náhod, hvězdy by z těchto herců a hereček nebyly.

Dvaapadesát herců a hereček, kteří málem byli někým úplně jiným. Nebýt souhry různých okolností, hvězdy by z nich bývaly nebyly. Podívejte se do galerie, kdo z hollywoodských, ale i českých hvězd měl...

25. října 2026

Naši prarodiče to měli jednodušší. Proč nás fotky celebrit nutí o sobě pochybovat

Premium
Zvětši tu fotku, ať vidíme vrásky. Ukaž, má celulitidu? Hm, na svůj věk vypadá...

Zvětši tu fotku, ať vidíme vrásky. Ukaž, má celulitidu? Hm, na svůj věk vypadá dobře. Ty roky by jí nikdo nehádal... Porovnávání podle data narození se stalo součástí našich životů. Neměly by se...

24. října 2026

Kyslík měli, ale odmítli pomoct. V zóně smrti platí jiné zákony, říká horolezkyně

Premium
„Co se týče samotné přípravy, tu nezahajujeme s vařečkou, ale s lopatou a...

Horolezkyně Miroslava Jirková se bez kyslíkových lahví dostává do výšek, kde na jeden nádech ani nedokončíte větu. A místo techniky používá raději intuici. „O smrti časem vtipkujeme. Je to určitá...

24. října 2026

Dělí je desítky let, věkový rozdíl si ale manželé pochvalují. Co na to okolí?

Gracen Geaganová

Šestadvacetiletá Gracen Geaganová je o čtyřiatřicet let mladší než její partner. Kamkoli se hnou, všude si lidé myslí, že je její otec nebo dědeček. A od internetových trollů denně schytává snůšku...

24. října 2026

Co si letos obléct na Halloween? Inspirujte se ikonickými filmovými postavami

Esprit
Bella Hadid a The Weeekend na Halloweenu Heidi Klum v roce 2021.

Halloween se blíží a s ním i každoroční otázka, za koho letos vyrazit. Pokud vás nelákají umělé krvavé rány ani kostýmy z polyesteru, které pravděpodobně nepřežijí jediný večer, zkuste se inspirovat...

24. října 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Krásná blond končí doma katastrofou. Zesvětlení přenechte profesionálům

Ilustrační snímek

Po zářivě blonďaté hřívě touží ženy tisíce let. Je symbolem sex appealu, mládí a výjimečnosti. Ne každá má ale to štěstí, aby se s blond vlasy narodila. Dosáhnout krásného odstínu je doma téměř...

24. října 2026  4:30

Horoskop pro každé znamení na 44. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Co nás podle hvězd čeká v týdnu na přelomu října a listopadu? Tyto dny přinesou vlnu tvořivé energie i touhu po zamyšlení. Někteří pocítí silnou inspiraci nebo odvahu k velkým životním změnám, jiné...

24. října 2026  4:30

Masky dolů! Kdy jednotlivá znamení ukážou partnerovi svou pravou tvář?

ilustrační snímek

V rámci seznamovacích her a na začátku vztahu se každý z nás dělá tak trochu lepší, nasazujeme si masky, natřepáváme peříčka. Jenže po čase stejně realita vyplave na povrch. Pojďme se zaměřit na tu...

24. října 2026

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Slavné ženy promluvily o sexuálním obtěžování. Na ty chvíle nikdy nezapomenou

Ženy, které měly odvahu říct světu pravdu.

Pro ženy není vždy jednoduché promluvit o sexuálním obtěžování, protože se bojí odsouzení a celkových reakcí svého okolí. Některé známé ženy však sebraly odvahu a otevřeně o svých traumatizujících...

24. října 2026

Dřív několik dní v nemocnici, dnes pár hodin. Chirurgie se mění, říká primář

MUDr. Petr Zeithaml

Operace kýly, odstranění žlučníku nebo některé ortopedické zákroky dnes už nemusí znamenat několikadenní pobyt v nemocnici. Díky moderním chirurgickým postupům mohou pacienti často odcházet domů...

24. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.