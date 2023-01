Naučte se dobře dýchat a bude vám líp, říká herečka Petra Špindlerová

Mají jóga a hraní něco společného?

Samozřejmě. Obě tyto profese jsou postavené na dechu. Herec se v první řadě musí naučit dobře dýchat. Na výdechu je nesen hlas. A také se musí v určitý okamžik zklidnit. Já jsem třeba velký nervák, proto před tím, než vejdu na jeviště, musím opravdu zhluboka dýchat. A v józe je dech naprosto nezbytný, je její nedílnou součástí. Dechová cvičení jsou ale prospěšná pro všechny. Když člověk dobře dýchá, je mu celkově líp.

Co u vás bylo první – jóga, nebo herectví?

První bylo herectví. Ono se to ale prolínalo. Hodinu hlasové výchovy má profesorka začínala pozdravem slunci, byť byl přizpůsobený potřebám herce. To mě hodně bavilo. Teď shodou okolností budu na této škole (Vyšší odborná škola herecká) hlasovou výchovu učit já. Moc se na to těším. Určitě půjdu ve šlépějích paní profesorky.

Jóga ale určitě není prospěšná pouze pro herce. Proč bychom ji tedy měli cvičit i my ostatní?

Hlavním cílem jógy je harmonie a klid. A umět se zklidnit je v současném workoholickém světě, v němž se klade důraz na výkon, nesmírně důležité. Jóga vám také může pomoci zbavit se bolestí různých částí těla. Zohební vás, posílí a zpevní. Tělo i mysl budou více flexibilní, snadno se pak přizpůsobíte životním situacím bez zbytečných emočních výkyvů.

Je pravda, že jóga nahradí antidepresiva?

U mě funguje stoprocentně. I proto se cvičí také na psychiatrických klinikách. Pro toho, kdo s ní umí zacházet, je jóga velmi dobrou substitucí.

Říkáte, kdo s ní umí zacházet. Kde a jak se jógu vlastně učit? Já třeba cvičím podle videí na internetu. Je to správná cesta?

Záleží na tom, kdo vás vede, v tomto případě, kdo ta videa natočil. Já třeba také působím na internetu, ale živě. K online hodinám mě dohnala covidová pandemie a zůstala jsem u nich. Tedy v současné době už mám pouze jednu online lekci. Studia se navrátila do svého předchozího režimu. Je fajn potkávat se s lidmi osobně.

Existuje spousta typů jógy. Který z nich upřednostňujete?

Jóga je jedna. A pak existují různé jógové styly – ashtanga, hatha, hormonální, kripalu, bikram, hot, jin, kundalini, power. Já osobně začínala s aktivní ashtangou, postupně jsem se zklidňovala a dostala se k hatha józe. V té mi je hodně dobře. Někdy mám ale pocit, že bych si měla dát trochu víc do těla, jindy zase toužím po zklidnění. Takže je střídám.

Jakou jógu byste doporučila úplnému začátečníkovi?

To hodně záleží na jeho založení. Když workoholik začne cvičit pomalé jógové cviky, bude trpět. Potřebuje proto nějakou rychlejší formu. Při klasických pomalých jógových cvicích bude jeho mysl odbíhat. Proto ji musí „zaměstnat dřinou“. Ta ho donutí být „tady a teď“.

Petra Špindlerová (50 let) Narodila se 18. 8. 1972 v Rovečném (Nové Město na Moravě).

Po maturitě na střední škole se věnovala modelingu. Na hereckou dráhu se vydala ve druhé polovině 90. let.

Hrála v mnoha divadelních inscenacích, např. Postel plná cizinců, Kennedyho děti, The Naked Truth – Odhalená pravda, Divertisment, 1+1= 3, Tančírna, K-PAX, Svět podle Prota a další.

V televizi byla známá zejména rolí Hany Zikové v seriálu Rodinná pouta. Hrála i v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2, Mordparta, Pustina, Soukromé pasti, Vyprávěj, Aféry, Crossing Lines, Policie Modrava a dalších.

V současné době ji můžete vidět v novém seriálu Jitřní záře uváděném na portálu Voyo.

Je také nadšenou jogínkou, učitelkou jógy a zakladatelkou nadace YogaHelp, jejímž cílem je představit jógu široké veřejnosti a lekce jógy dopřát i těm, kteří si je nemohou dovolit.

Kromě své profese miluje cestování a indickou kulturu.

Je autorkou knižního bestselleru Sárí a džíny, v němž popsala své cestovatelské zážitky, které protkala i konkrétními dechovými cviky.

Setkat se s ní můžete také na jejích autorských čteních v rámci projektu Sárí a džíny na cestách, pořádaných v knihovnách a literárních kavárnách napříč republikou.

Má syna Kryštofa a dceru Kristýnu.

Jak často je třeba cvičit?

V podstatě tak často, jak chcete... Aby se ale dostavil výsledek, je nutná nějaká kontinuita. Já osobně cvičím denně, většinou ráno. Vedle postele mám podložku, na kterou se po probuzení skoulím a 15 až 20 minut se na ní hýbu. Někdy mě to ale tak chytne, že svou ranní jógu protáhnu klidně na hodinu. Skvělé je také cvičení nad ránem v přírodě: v lese, v parku, kdekoliv.

Také meditujete?

Snažím se. Ne vždycky to ale jde. Někdy potřebuju někoho, kdo mi pomůže. Dobrý tahoun je nesmírně důležitý. Také se snažím meditovat, ale nedaří se mi úplně vypnout. Dostat se do stavu, kdy mi v hlavě neběží žádné myšlenky.

Co byste mi poradila?

O to nejde. Myšlenky mohou přicházet, ale vy si jich nesmíte všímat. Musíte je nechat jen tak plynout a neanalyzovat je. Myšlenky nejsou k zastavení. Stav, kdy při meditaci nebudete na nic myslet, si žádá čas. Ale nebojte, i ten přijde.

Nedávno jste vydala knížku Sárí a džíny, která je plná zážitků z vašich cest po Indii. Tu jste navštívila několikrát. Co vás na ní nejvíc lákalo?

Já zpočátku vůbec nevěděla, proč do Indie jet. Ale něco mě tam táhlo. Byla to touha bez příčiny.

Ta touha musela být velmi silná. Narážím na váš strach z létání...

Ten je přímo panický. Vždy se musím hodně modlit a přemlouvat, abych do letadla vůbec nastoupila a zvládla let. Je to o překonávání vnitřních démonů. Tah na cíl musí být větší než obavy.

Ve své knize také popisujete jeden velmi turbulentní let, jehož průběh vám předpověděla kartářka...

Ano, já jsem ji o to poprosila. Svou předpověď mi poslala v esemesce. Kdyby napsala: „Moc se mi to nezdá,“ tak bych do letadla zřejmě vůbec nenastoupila. Zpráva ovšem zněla: „Vyskytnou se problémy, ale všechno dobře dopadne.“ A přidala instrukce, co mám dělat. Let byl opravdu velmi turbulentní. Seděla jsem se sepnutýma rukama, zhluboka dýchala a modlila se k bohu. A nebyla jsem sama. Ale jak zněla kartářčina předpověď, dobře to dopadlo.

V Indii jste už byla celkem osmkrát, čím si vás tak získala?

Nadchla mě ve všech směrech. Indie ale není klasická země, je to kontinent. Každý její stát je rozlohou větší než naše republika. Jenom Bombaj má tolik obyvatel jako naše země. Především má ale Indie mnoho tváří.

Poprvé jste tam chtěla jet sama, že?

Chtěla, ale nakonec jsem na to neměla odvahu. Sama jsem vyrazila poté, co jsem si ji trochu osahala.

Ve své knize píšete: „Když přistoupíte na to, že se věci dějí tak, jak mají, a všechno má svůj důvod, i když nechápeme jaký, tak se vám uleví. Vaše mysl si odpočine od neustálého plánování a začnou se dít neuvěřitelné věci...“ Jaké neuvěřitelné věci se děly vám?

Byla jich spousta. Indie vás převychová. Cestu vám zkříží různí lidé, navštívíte zajímavá místa, jež se vám navždy vryjí do paměti. Přestanete chtít být v určitou hodinu na určitém místě, čas zkrátka necháte jenom tak plynout. Začne vám být jedno, pokud nepřijede autobus. Když nepřijede dnes, přijede zítra. Přestane vám vadit, že večer nejde elektřina. Myslím, že mám dobrou průpravu na současnou situaci. Neteče teplá voda? Nevadí. Tak se ohřeje.

Jak vidím, energetická krize vás vůbec nezasáhne...

Je pravda, že jsem vycvičená. Ale jinak se to zvládá na cestách a jinak doma.

Jsme tu zhýčkaní?

Hodně. V Indii si člověk uvědomí spoustu věcí. Přehází se mu životní priority. Přestane řešit věci, které ve výsledku vůbec nejsou důležité. Uvědomí si, že spousta věcí nemusí být samozřejmost.

Po Indii jste cestovala s batohem na zádech a v autobusech. To muselo být hodně zajímavé.

Ano, bylo. Indii jsem ale poznávala po částech. Nejprve jsem cestovala po jižní Indii, kde je krásná a bohatá příroda, potom po západní, která je plná pouští, a pak po severní. Indii ale nemůžete poznat najednou. Nikdy jsem neměla úplně přesný plán, odkud se kam dostat. A to mi dávalo svobodu. Na místech, co se mi zalíbila, jsem mohla zůstat déle.

Petra se svými dvěma dětmi, Kryštofem a Kristýnou

Žaludečních problémů, co se prý žádnému turistovi nevyhnou, jste se neobávala?

Problematická je prý především voda. V hotelech a ašrámech mají filtry. A vodu na pití si kupujete. Jinak si ale tamní vodou běžně čistím zuby a potíže nemívám. Větší problémy mi dělá hodně pálivé jídlo, které miluju. Zkouším, co vydržím, a to se neobejde bez odezvy.

Prý jste jednou málem zemřela na tyfus...

To už je dávno. A mluvila jsem o tom mnohokrát.

Do Indie jste často nejezdila jako klasická turistka, ale jako studentka. Tedy na studijní pobyty. Co jste studovala?

Jógu a jógovou filozofii. Absolvovala jsem také několik jógových pobytů v různých částech země. Například v Tiruvannamalai v Tamil Nadu, v ašrámu Ramana Maharšiho nebo v Amritapuri u Matky Ammy či jógovém ašrámu Arsha Yoga v Kerale.

Je jiná jóga evropská a indická?

Základ je stejný. Rozdíl je snad jen v tom, že v Indii na hodinách nehraje hudba. Podlaha je většinou mramorová a jóga shala vzdušná.

Cvičí se jóga v Indii lépe? Pomáhá třeba tamní autentické prostředí?

Mně se v Indii celkově cvičí líp, protože tam nic jiného neřešíte. Tím to začíná. Tady kromě práce myslím na děti, kterým musím připravit snídani, oběd i večeři. Tam se koncentruju jen na sebe a na to, co se učím. Dobře mi také dělá cvičení v teple. I když v pět hodin ráno, kdy se začíná cvičit, je i v Indii zima.

Proč je vlastně dobré jógu cvičit takhle brzy ráno?

Cvičit i meditovat se má s východem slunce (pozdrav slunci). Mně ale vyhovuje také doba kolem poledne, odpoledne, různí se to.

Do Indie jste vzala i své v té době malé děti. To byl odvážný krok, ne?

Dceři v té době bylo devět, synovi jedenáct. Poprvé to pro ně asi byl šok, protože nevěděly, co je čeká. Ale podruhé to už bylo lepší.

Bylo vaše cestování po Indii s dětmi jiné než bez nich?

Diametrálně. Cestování s dětmi musí být více organizované. Z letiště jsme měli odvoz, věděli jsme, kde budeme nocovat. Když jsem Indii poznávala sama, tak jsem kolikrát ani nevěděla, kde přenocuji. Osobně dávám přednost druhé alternativě, je svobodnější... Všechno dopředu zorganizovat je docela náročné.

Cvičí vaše děti jógu?

Začaly se mnou cvičit v covidovém lockdownu, tehdy jsme jógou prokládali učení. Syn si v té době jógou spravil skoliózu. Teď už se mnou moc necvičí, přece jen jsou starší a mají jiné zájmy.

Během jednoho pobytu v Indii jste se setkala se slavnou duchovní učitelkou Ammou, o které se říká, že je prý jedním z avatarů žijících na zemi. Prozraďte, jaké to bylo?

My jsme u ní s dětmi bydleli v ašrámu. Zážitek to je nepřenosný a nepopsatelný. Je to zvláštní dotek božství formou objetí. Vezme vás do náruče a obejme. To se musí zažít.

A nějaké další indické rituály vyjma jógy praktikujete?

Slavíme různé svátky. Například na oslavu narozenin Kršny mě vždycky pozve moje drahá kamarádka, která je Hare Kršna.

V Ganze jste se vykoupala?

Samozřejmě. V mecce jógy, ve městě Rišikéš v podhůří Himálaje. Ganga tu je velmi čistá a studená. Voda Gangy tu také má nádhernou barvu. Ponořit hlavu se mi ale podařilo až po několika dnech. Voda byla tak studená, že jsem měla pocit, že se mi málem zastavilo srdce. Instantní osvícení se sice nekonalo, ale i tak jsem Rišikéš opouštěla naplněná neskonalým štěstím. Návštěva tohoto místa je dalším zážitkem, který se nedá zprostředkovat.

Jste vegetariánka. Má tento styl stravování spojitost s vaší láskou k Indii?

To ne. Maso nepotřebuju od dětství. Jinak miluju kafe a sladké dortíčky. Indové rozhodně cukrem nešetří.

Jste také spoluzakladatelka nadačního fondu YogaHelp. Co je jeho cílem?

Organizujeme lekce jógy pro lidi ze znevýhodněných skupin, kteří si je nemohou dovolit. S Obchodním centrem Černý Most pořádáme jógu pro děti a dospělé, na Národní třídě jógu pro seniory.

Pokud si s vámi někdo chce zacvičit, má možnost?

Taky. Když nějaká lektorka nemůže, ráda na Černém Mostě zaskočím. Jinak mám pravidelnou polední lekci ve studiu YogaMe.