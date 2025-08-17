Narodila se coby Alicia Christian Fosterová 19. listopadu 1962 hollywoodské publicistce Evelyn Fosterové. Otec, podplukovník letectva Lucius Fisher Foster III., se z narození dcerky ve svém už druhém manželství neradoval. Rodinu opustil ještě před porodem.
Byla to záliba matky v přezdívkách, která Alicii vynesla přízvisko Jodie. Říkala jí tak po své lesbické přítelkyni Josephině Dominguez Hill, známé coby „Jo D“ (vzhledem k dnes už známé sexuální orientaci Jodie Fosterové je to zajímavá náhoda). Sama matka si nechávala říkat Brandy a ani sourozenci Lucinda „Cindy“ (1954), Constance „Connie“ (1955) a Lucius „Buddy“ (1957), jak vidno, „přejmenování“ neunikli.
Ještě jí nebylo ani šest let a na kontě už měla padesátku reklam. Ve filmu si poprvé zahrála coby osmiletá, a to ve snímku Menace on the Mountain.