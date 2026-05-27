Baekyangsa, chrám v malebném národním parku Naejangsan, je vzdálený od hlavního města Soulu více než čtyři sta třicet kilometrů. Nachází se v zalesněných kopcích a od sedmého století poskytuje útočiště mnichům a mniškám, kteří vyznávají korejský buddhismus. Jednou z nich je i Jeong Kwan, která na rozdíl od jiných lidí už v dětství věděla, jaký život si přeje. Otci řekla, že až bude velká, chce žít sama v souladu s přírodou.
Ve své kuchyni kombinuje čerstvou zeleninu se sušenými, fermentovanými a nakládanými produkty. Na střeše kláštera má pod širým nebem umístěné různé nádoby, kde pomalu vzniká její sójová omáčka, doendžang (fazolová pasta), kimčchi, kočchudžang (pasta z chilli) a další.