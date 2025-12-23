Stává se, že vám dítě řekne, že nemá rádo Vánoce?
Stává a týká se to všech věkových kategorií. Ohroženější jsou děti z nefunkčních nebo neúplných rodin, stejně jako z těch takzvaně sešívaných (patchworkových), kdy se mixují vlastní a nevlastní děti i rodiče. Ale vše může fungovat, pokud se dospělí dokážou domluvit. Kolikrát mi děti naopak říkaly, že je to vlastně super, protože slaví Vánoce několikrát a dostanou víc dárků. V létě si zase libovaly, že jedou k moři dvakrát, jednou s tátovou rodinou a podruhé s máminou. Když se vrátím k Vánocům, zejména prarodiče mají často pocit, že vnoučata jsou takovou situací nějak ošizená, a snaží jim to vynahradit množstvím dárků.
O Vánocích bychom neměli nikoho nutit do prožívání pozitivních pocitů. Já v tom vidím naopak příležitost.