Praha byla splněný sen. Chtěla jsem být jako Lucie Borhyová, říká Jitka Boho

A již dávno přesedlala z módních mol na hudební pódia. Právě zde vidí svou budoucnost.

Zastihla jsem vás uprostřed zkoušek, a pokud se nepletu, je Troja vaše muzikálová premiéra.

Je to můj první muzikál, první role, první zkušenost. Všechno je to tak krásné. Ačkoli to třeba teď tak nevypadá, chodím si sem odpočinout.

Mámy si zkrátka potřebují občas od svých ratolestí odpočinout...

Když jsem doma, je pro mě odpočinek úklid, při něm vypustím páru. Ten vztek, že bych třeba začala ječet, se rozpustí právě při úklidu.