Když jídlo krade energii. Chce se vám spát už dopoledne? Změňte svůj jídelníček

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet Premium

Sotva se ráno nasnídáte, už se cítíte unaveni, po obědě máte co dělat, abyste nepadli hlavou na klávesnici, a celé odpoledne myslíte jen na jedinou věc – jak si večer zalezete do peřin? Přestaňte to svádět na stres. Raději se podívejte, co jste měli přes den na talíři.