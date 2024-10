„Jez, nebo...!“ Nucení dětí k jídlu často vyvolává opak, říkají odborníci

JEZ! Neodejdeš od stolu, dokud nedojíš. Když to nesníš, nic dalšího už nedostaneš. Jídla si musíš vážit, co by za něj daly děti v Africe. Takové věty jste kdysi slyšeli často. Ale teď? | foto: Midjourney Bot / Ilustrace

Neodejdeš od stolu, dokud nedojíš. Když to nesníš, nic dalšího už nedostaneš. Jídla si musíš vážit, co by za něj daly děti v Africe. Takové věty jste kdysi slyšeli často. Ale jak je to dnes?