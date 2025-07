Přibývá těch, kteří pracují na tom, aby byli lepší. Zdravější, hubenější, bohatší, vzdělanější, hodnější. Je to trend obdivuhodný, užitečný a trochu děsivý.

Podívejte se do galerie, které slavné osobnosti před započetím své hudební či herecké kariéry málem skončily jako lékaři nebo právníci. Jiní zase titul získali, aniž by museli studovat. Za své...

Sedmadvacetiletá Sailor Jupiter z Las Vegas miluje horory. A její největší vášní je vše, co se týká upírů. Proto si také nechala vytvořit upíří zuby. Z neškodné „ozdoby“ se na pár měsíců stala noční...

Plavky podle postavy. Malá prsa mají výhodu, bříško schová zvýšený pas

Co by to bylo za léto bez koupání a užívání si sluníčka. K tomu potřebujete dobře padnoucí plavky, ve kterých vyniknou vaše přednosti. Jaké si vybrat, aby lichotily vaší postavě a odvedly pozornost...