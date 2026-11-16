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Jemnost v sobě mám, jen ji nedávám tolik najevo, míní Berenika Kohoutová

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Česká herečka a zpěvačka Berenika Kohoutová | foto: Anna Kovačič

Nejprve Marta Kubišová, teď Věra Špinarová. Zpěvačka a herečka Berenika Kohoutová se v představení Špinarka opět mění v hudební legendu. Vedle toho je taky mámou dvou dcer a snaží se skloubit rodinný život s tvorbou, na kterou si potřebuje najít čas, aby neztratila samu sebe.

Jaké to je, hrát po Martě Kubišové Věru Špinarovou?
Je to vtipné, jako bych si dělala sbírku legendárních zpěvaček. Samozřejmě je to velká čest a zodpovědnost.

Bylo pro vás těžší vystupovat před Martou, která na premiéře seděla v publiku, nebo uctít památku někoho, kdo už není mezi námi?
Asi je těžší, když ten člověk ještě žije. Může se na vás přijít podívat a vy nevíte, jestli bude s výsledkem spokojený. Marta ale byla úžasná. Její přítomnost představení rozzářila, a naopak mi dodala chuť a odvahu pokračovat. U Věry mě moc mrzí, že jsme se nikdy nepotkaly.

Věra měla velký hlas. Jaká žena se za ním podle vás skrývala?
Ona byla, jak to jen říct... prostě dělo. Snažila jsem se ji nacítit. Kam vešla, tam jí bylo plno a byla od rány – v dobrém slova smyslu. O mnohém vypovídá i to, že pocházela z Ostravy. V ostravském Divadle Petra Bezruče se už Špinarka hraje a mrzí mě, že v pražském prostředí trošku ztratí ze své autenticity.

Přijde mi, že si o mně většina lidí myslí, že jsem od rány. Asi to bude mým humorem.

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